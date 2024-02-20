Возрастное ограничение 18+
В Минцифры прокомментировали массовый сбой в работе Telegram
Фото: Вечерние ведомости
В Минцифры заявили, что причина сбоя в работе Telegram устанавливается.
Во вторник на масштабный сбой в работе мессенджера пожаловались российские пользователи. Также появились сообщения о сбоях в работе YouTube, Whatsapp, ВК и нескольких операторов связи.
«Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается. Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента», — сообщает телеграм-канал Минцифры.
По данным ведомства, сбой Telegram был также зафиксирован «и в других странах».
«Что касается российских операторов связи, то их сети работают штатно, при этом они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах», — добавили в ведомстве.
Во вторник на масштабный сбой в работе мессенджера пожаловались российские пользователи. Также появились сообщения о сбоях в работе YouTube, Whatsapp, ВК и нескольких операторов связи.
«Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается. Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента», — сообщает телеграм-канал Минцифры.
По данным ведомства, сбой Telegram был также зафиксирован «и в других странах».
«Что касается российских операторов связи, то их сети работают штатно, при этом они отмечают снижение трафика в Telegram и других сервисах», — добавили в ведомстве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловская область вошла в топ по заявкам на участие в ДЭГ
24 февраля 2024
24 февраля 2024
Житель Новоуральска выращивал в своей квартире коноплю
20 февраля 2024
20 февраля 2024