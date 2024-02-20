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В работе Telegram в России произошел сбой
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Российские пользователи Telegram сообщают о массовом сбое в работе мессенджера.
По данным сервиса Downdetector, большинство (69%) жалуются на проблемы с подключением к серверу. Сбой в работе приложения отмечают 22%. Не получают сообщения 9%.
На сайте сервиса «Сбой.рф» зафиксировано более 2,6 тысяч жалоб от пользователей.
Причина сбоя пока неизвестна.
По данным сервиса Downdetector, большинство (69%) жалуются на проблемы с подключением к серверу. Сбой в работе приложения отмечают 22%. Не получают сообщения 9%.
На сайте сервиса «Сбой.рф» зафиксировано более 2,6 тысяч жалоб от пользователей.
Причина сбоя пока неизвестна.
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