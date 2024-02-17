Элла Памфилова рассказала о новых возможностях наблюдения за онлайн-голосованием

Ксения Ершова © Вечерние ведомости

На круглом столе по вопросам применения дистанционного электронного голосования Элла Памфилова рассказала о расширении возможностей контроля ДЭГ на выборах президента РФ.По словам, Эллы Памфиловой в этом году ЦИК максимально расширил возможности наблюдения за ДЭГ. Существует три уровня контроля, рассказала председатель ЦИК.Первый – это очное присутствие наблюдателя в помещении территориальной избирательной комиссии ДЭГ.Второй уровень – это наблюдение на специальном портале в интернете, где помимо общей статистики контролируется неизменность и сохранность результатов волеизъявления участников ДЭГ и достоверность установления его итогов.Также любой желающий может в интернете в режиме онлайн отслеживать получение избирательных бюллетений, число проголосовавших избирателей, а после расшифровки голосов – результаты ДЭГ.