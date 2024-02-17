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Элла Памфилова рассказала о новых возможностях наблюдения за онлайн-голосованием
Фото: Вечерние ведомости
На круглом столе по вопросам применения дистанционного электронного голосования Элла Памфилова рассказала о расширении возможностей контроля ДЭГ на выборах президента РФ.
По словам, Эллы Памфиловой в этом году ЦИК максимально расширил возможности наблюдения за ДЭГ. Существует три уровня контроля, рассказала председатель ЦИК.
Первый – это очное присутствие наблюдателя в помещении территориальной избирательной комиссии ДЭГ.
Второй уровень – это наблюдение на специальном портале в интернете, где помимо общей статистики контролируется неизменность и сохранность результатов волеизъявления участников ДЭГ и достоверность установления его итогов.
Также любой желающий может в интернете в режиме онлайн отслеживать получение избирательных бюллетений, число проголосовавших избирателей, а после расшифровки голосов – результаты ДЭГ.
По словам, Эллы Памфиловой в этом году ЦИК максимально расширил возможности наблюдения за ДЭГ. Существует три уровня контроля, рассказала председатель ЦИК.
Первый – это очное присутствие наблюдателя в помещении территориальной избирательной комиссии ДЭГ.
Второй уровень – это наблюдение на специальном портале в интернете, где помимо общей статистики контролируется неизменность и сохранность результатов волеизъявления участников ДЭГ и достоверность установления его итогов.
Также любой желающий может в интернете в режиме онлайн отслеживать получение избирательных бюллетений, число проголосовавших избирателей, а после расшифровки голосов – результаты ДЭГ.
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