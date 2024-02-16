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В ХМАО новорожденному ребенку дали имя Владимир-Путин
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В ХМАО новорожденному ребенку дали имя Владимир-Путин.
Об этом сообщили местные паблики, позже информацию журналистам подтвердили в управлении ЗАГС Нижневартовска.
Мальчика с именем Владимир-Путин (именно так, через дефис) зарегистрировали вчера. В управлении уточнили, что отчество у мальчика Гошгарович.
Добавим, что с начала года самым популярным именем для мальчиков в ХМАО стал Мухаммад (45 новорожденных), для девочек — Виктория (33), следует из статистики информационно-аналитического портала ЗАГС.
Напомним, в прошлом году в Татарстане новорожденной девочке дали имя Россия-Святосия-Святороссия.
Об этом сообщили местные паблики, позже информацию журналистам подтвердили в управлении ЗАГС Нижневартовска.
Мальчика с именем Владимир-Путин (именно так, через дефис) зарегистрировали вчера. В управлении уточнили, что отчество у мальчика Гошгарович.
Добавим, что с начала года самым популярным именем для мальчиков в ХМАО стал Мухаммад (45 новорожденных), для девочек — Виктория (33), следует из статистики информационно-аналитического портала ЗАГС.
Напомним, в прошлом году в Татарстане новорожденной девочке дали имя Россия-Святосия-Святороссия.
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