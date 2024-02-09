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В Сенегале после массовых протестов признали перенос президентских выборов неконституционным

12.25 Пятница, 16 февраля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Конституционный совет Сенегала признал перенос президентских выборов противозаконным.

Об этом сообщают местные издания.

Напомним, решение парламента перенести выборы с февраля на декабрь, тем самым продляя полномочия действующего президента, вызвало массовые протесты в столице.

3 февраля президент Сенегала в телеобращении к нации заявил, что в стране перенесут президентские выборы. Он объяснил это тем, что с зарегистрированными кандидатами произошла «неразбериха». При этом список из 20 кандидатов был утвержден Конституционным советом. Двоих членов совета заподозрили в коррупции в пользу некоторых кандидатов, писали местные СМИ. Также возникли вопросы к самой процедуре составления списка. Власти назначили расследование.

Позже парламент принял решение перенести выборы президента, намеченные на 25 февраля, на 15 декабря. Оппозиция посчитала, что тем самым президент намерен продлить мандат, «пока не будет назначен преемник».

5 февраля люди вышли на улицы в знак протеста. В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ, многие были задержаны, в том числе две женщины, которые баллотируются на пост главы государства. В столице Сенегала Дакаре заблокировали доступ в интернет с мобильных устройств. Власти отключили местный телеканал и отозвали у него лицензию.

По мнению представителей оппозиции, перенос выборов «может открыть дверь для последующих отсрочек и многое позволить президенту». Протестующие назвали сложившуюся ситуацию «конституционным переворотом».

Добавим, что после решения Конституционного совета новая дата выборов пока не определена.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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