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В Сенегале произошли столкновения полиции с демонстрантами на акции против переноса выборов

19.04 Понедельник, 5 февраля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Сенегале возле Национальной ассамблеи прошла акция протеста с участием сотни демонстрантов.

Люди вышли на улицы в знак протеста против переноса президентских выборов, сообщает Reuters. В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ, многие были задержаны, в том числе две женщины, которые баллотируются на пост главы государства.

В столице Сенегала Дакаре заблокировали доступ в интернет с мобильных устройств. Накануне власти отключили местный телеканал и отозвали у него лицензию, пишет агентство со ссылкой на заявление журналистов.

В субботу президент Сенегала Маки Саль выступил с телеобращением к нации и заявил, что в стране перенесут президентские выборы. Он объяснил это тем, что с зарегистрированными кандидатами произошла «неразбериха».

Список из 20 кандидатов был утвержден Конституционным советом. Однако позже двоих членов совета заподозрили в коррупции в пользу некоторых кандидатов. Также возникли вопросы к самой процедуре составления списка. Власти назначили расследование, а выборы президента, намеченные на 25 февраля, было предложено перенести на время разбирательств, точную дату в правительстве не назвали.

Оппозиция посчитала, что тем самым президент намерен продлить мандат, «пока не будет назначен преемник».

Ранее люди выходили на политические протесты против намерения действующего президента баллотироваться на новый срок (он занимает свой пост с 2012 года). Также недовольство жителей вызвало то, что «нескольким видным деятелям оппозиции запретили баллотироваться на пост президента», пишет издание.

По мнению представителей оппозиции, перенос выборов «может открыть дверь для последующих отсрочек и многое позволить президенту». Протестующие назвали сложившуюся ситуацию «конституционным переворотом».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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