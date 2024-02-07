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Минздрав РФ уточнил количество погибших и раненых в Белгороде
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Минздрав РФ уточнил количество погибших и пострадавших при ударе в Белгороде.
По данным ведомства к этому часу, погибли шесть человек, в том числе один ребенок.
«Еще 17, среди них четверо детей, получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями Минздрава России», — говорится в сообщении.
В Белгород направлена бригада специалистов федеральных центров.
Ранее губернатор Белгородской области сообщал о пяти погибших.
По данным ведомства к этому часу, погибли шесть человек, в том числе один ребенок.
«Еще 17, среди них четверо детей, получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями Минздрава России», — говорится в сообщении.
В Белгород направлена бригада специалистов федеральных центров.
Ранее губернатор Белгородской области сообщал о пяти погибших.
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