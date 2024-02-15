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Губернатор Гладков: в Белгороде при ударе погибли пять человек, в том числе ребенок
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
В Белгороде по последним данным погибли пять человек, в том числе ребенок.
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, в Белгороде 5 человек погибли, в том числе один ребенок, ещё 18 человек получили ранения, 5 из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
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По данным Гладкова, в пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, поврежден один магазин и «есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий» (какого именно — не уточняется).
Также около пяти автомобилей повреждены осколками. Есть разрушения в семи частных домовладениях.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 14 реактивных снарядов над Белгородской областью.
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, в Белгороде 5 человек погибли, в том числе один ребенок, ещё 18 человек получили ранения, 5 из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
⠀
По данным Гладкова, в пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, поврежден один магазин и «есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий» (какого именно — не уточняется).
Также около пяти автомобилей повреждены осколками. Есть разрушения в семи частных домовладениях.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 14 реактивных снарядов над Белгородской областью.
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