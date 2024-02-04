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Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих фермеров в Индии

15.49 Вторник, 13 февраля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Около 200 фермерских профсоюзов в Индии объявили о масштабных антиправительственных акциях протеста. Протестующие из разных штатов выдвинулись в направлении столицы.

Между активистами и полицией начались ожесточенные столкновения, пишет крупнейшее издание страны «Дайник Джагран». Полиция применяет водометы и слезоточивый газ для разгона толпы. Множество активистов задержаны, их количество пока не уточняется.

Издание пишет, что фермеры начали приезжать к границам Дели. Полиция и военные выставили у границ усиленную охрану, установили защитные ограждения и возвели баррикады.

По данным издания, на границе одного из штатов «тысячи протестующих» ломают барьеры безопасности. Некоторые баррикады были разрушены с помощью тракторов. В одной из точек протеста находятся около 10 000 человек, пишет газета со ссылкой на участников. В профсоюзах между тем говорят, что «фермеры поддерживают мирную ситуацию, а против них используют слезоточивый газ». Некоторые из активистов воспользовались противогазами и призвали остальных сделать то же самое.

Профсоюзы заявили, что протест будет продолжаться до тех пор, пока правительство не согласится на их требования. Фермеры требуют обеспечить их рабочими местами, медицинскими услугами для себя и своих семей, выплаты компенсации за землю, а также принятие закона о так называемой минимальной поддерживающей цене для сельхозкультур. Кроме того, профсоюзы требуют принять законопроекты о кредитах для отрасли и о поправках в электроэнергетике.

«Протесты продолжаются по всей стране. Правительство должно сесть и поговорить с нами и проявить уважение к фермерам», — цитирует издание лидера одного из профсоюзов.

Между тем представители власти связывают массовые протесты с приближающимися выборами, называют разгоревшийся конфликт «политизированным» и выгодным для оппозиции.

В то же время некоторые чиновники высказались в поддержку фермеров, однако попросили их во время акций пользоваться общественным транспортом, так как передвижение на тракторах «создаст проблемы для людей».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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