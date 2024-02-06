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В Росавиации прошли обыски из-за вывоза 59 бортов за рубеж
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Росавиации прошли обыски из-за вывоза 59 гражданских самолетов и вертолетов за рубеж.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свои источники. По данным издания, ранее были возбуждены уголовные дела о незаконном выводе бортов из-под российской юрисдикции (по статьям о халатности и превышении должностных полномочий).
Фигурантами стали сразу несколько сотрудников Росавиации. Их подозревают в том, что с марта 2022 года они способствовали выводу бортов за рубеж, в том числе в так называемые «недружественные страны». Речь о самолетах Ил-76 и вертолетах Ми-8, пишет издание.
Источники «Известий» утверждают, что эта история привела к отставке в 2023 году главы Росавиации.
По данным издания, обыски с выемкой документов прошли в центральном офисе Росавиации в Москве 7 февраля.
Официальных комментариев от Росавиации и правоохранительных органов пока не поступало.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свои источники. По данным издания, ранее были возбуждены уголовные дела о незаконном выводе бортов из-под российской юрисдикции (по статьям о халатности и превышении должностных полномочий).
Фигурантами стали сразу несколько сотрудников Росавиации. Их подозревают в том, что с марта 2022 года они способствовали выводу бортов за рубеж, в том числе в так называемые «недружественные страны». Речь о самолетах Ил-76 и вертолетах Ми-8, пишет издание.
Источники «Известий» утверждают, что эта история привела к отставке в 2023 году главы Росавиации.
По данным издания, обыски с выемкой документов прошли в центральном офисе Росавиации в Москве 7 февраля.
Официальных комментариев от Росавиации и правоохранительных органов пока не поступало.
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