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Опрос: большинство американцев считают, что Байден и Трамп слишком стары для нового срока
Фото: Вечерние ведомости
Подавляющее большинство американцев считают, что Байден слишком стар для нового президентского срока.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел телеканал ABC News совместно с Ipsos.
Так, 86% американцев считают, что 81-летний Байден слишком стар для того, чтобы оставаться президентом еще один срок.
Между тем, большинство опрошенных также полагают, что и бывший президент Трамп слишком стар для второго срока (ему 77 лет). Так считают 62% опрошенных американцев.
Прошлой осенью издание провело аналогичный опрос совместно с Washington Post. По данным опроса, 74% американцев на тот момент считали, что Байден слишком стар для нового срока, 49% сказали то же самое о Трампе.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел телеканал ABC News совместно с Ipsos.
Так, 86% американцев считают, что 81-летний Байден слишком стар для того, чтобы оставаться президентом еще один срок.
Между тем, большинство опрошенных также полагают, что и бывший президент Трамп слишком стар для второго срока (ему 77 лет). Так считают 62% опрошенных американцев.
Прошлой осенью издание провело аналогичный опрос совместно с Washington Post. По данным опроса, 74% американцев на тот момент считали, что Байден слишком стар для нового срока, 49% сказали то же самое о Трампе.
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