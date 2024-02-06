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Интервью Путина Карлсону набрало более 100 миллионов просмотров в заблокированной в РФ соцсети
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в заблокированной на территории России соцсети Х (бывший «Твиттер») на данный момент набрало 108 млн просмотров (примерно за 14 часов с момента опубликования).
Отметку «нравится» поставили 730 тысяч человек.
На странице журналиста в YouTube интервью на данный момент набрало около 5,5 млн просмотров (#3 на вкладке «В тренде») и 464 тысячи лайков (количество дизлайков в YouTube не отображается). Пользователи оставили под видео почти 130 тысяч комментариев.
Интервью длилось 2 часа 6 минут. Видео, аудио и стенограмма опубликованы на сайте Кремля.
Отметку «нравится» поставили 730 тысяч человек.
На странице журналиста в YouTube интервью на данный момент набрало около 5,5 млн просмотров (#3 на вкладке «В тренде») и 464 тысячи лайков (количество дизлайков в YouTube не отображается). Пользователи оставили под видео почти 130 тысяч комментариев.
Интервью длилось 2 часа 6 минут. Видео, аудио и стенограмма опубликованы на сайте Кремля.
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