Интервью Путина Карлсону набрало более 100 миллионов просмотров в заблокированной в РФ соцсети

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в заблокированной на территории России соцсети Х (бывший «Твиттер») на данный момент набрало 108 млн просмотров (примерно за 14 часов с момента опубликования).Отметку «нравится» поставили 730 тысяч человек.На странице журналиста в YouTube интервью на данный момент набрало около 5,5 млн просмотров (#3 на вкладке «В тренде») и 464 тысячи лайков (количество дизлайков в YouTube не отображается). Пользователи оставили под видео почти 130 тысяч комментариев.Интервью длилось 2 часа 6 минут. Видео, аудио и стенограмма опубликованы на сайте Кремля.