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ФАС возбудила дело в отношении АО «Альфа-Банк» из-за рекламы об отмене комиссии
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
ФАС возбудила дело в отношении АО «Альфа-Банк». Банк заподозрили в нарушении рекламного законодательства. Речь о комиссии за эквайринг.
«В рекламе крупным шрифтом указывалась информация об отмене комиссии за эквайринг. При этом существенная информация об ограничениях такого тарифа сообщалась в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени», — сообщает официальный телеграм-канал ФАС.
В ведомстве заключили, что потребители таким образом получали неполную информацию обо всех условиях финансовой услуги, определяющих ее стоимость.
В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ, добавили в ведомстве.
«В рекламе крупным шрифтом указывалась информация об отмене комиссии за эквайринг. При этом существенная информация об ограничениях такого тарифа сообщалась в поясняющих сносках трудным для восприятия способом в течение короткого времени», — сообщает официальный телеграм-канал ФАС.
В ведомстве заключили, что потребители таким образом получали неполную информацию обо всех условиях финансовой услуги, определяющих ее стоимость.
В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ, добавили в ведомстве.
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