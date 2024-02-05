Возрастное ограничение 18+
В Грузии неизвестный открыл стрельбу на рынке, погибли четыре человека
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В городе Рустави в Грузии произошла стрельба на рынке, есть погибшие и раненые.
Неизвестный ворвался на территорию рынка и открыл огонь. По последним данным МВД, погибли четыре человека.
«В результате стрельбы погибли 4 человека. Мужчина 1988 года рождения произвел на территории рынка несколько выстрелов», — заявили в МВД Грузии.
В полиции уточнили, что среди погибших и раненых есть родственники стрелявшего — его дядя, который работал на этом рынке, скончался на месте, двоюродный брат был ранен.
Пострадавшие доставлены в больницу. Об их количестве и состоянии не сообщается.
Стрелок был задержан на месте преступления. Его мотивы выясняются.
Неизвестный ворвался на территорию рынка и открыл огонь. По последним данным МВД, погибли четыре человека.
«В результате стрельбы погибли 4 человека. Мужчина 1988 года рождения произвел на территории рынка несколько выстрелов», — заявили в МВД Грузии.
В полиции уточнили, что среди погибших и раненых есть родственники стрелявшего — его дядя, который работал на этом рынке, скончался на месте, двоюродный брат был ранен.
Пострадавшие доставлены в больницу. Об их количестве и состоянии не сообщается.
Стрелок был задержан на месте преступления. Его мотивы выясняются.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Два человека пострадали в ДТП на Полевском тракте
31 января 2024
31 января 2024