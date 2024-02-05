Возрастное ограничение 18+
Более чем в половине регионов России выявили случаи кори
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Более чем в половине регионов России (в 46-ти) с начала этого года были выявлены случаи заболеванию корью.
Число заболевших может доходить до тысячи человек, подсчитали «Известия».
Минимум в 16 регионах вводили карантин в детсадах, школах, вузах и в больницах. Так, в Москве корь обнаружили у преподавателей и студентов МИРЭА, РУДН и РГУ им. Косыгина, было организовано дистанционное обучение.
По данным издания, самая сложная ситуация в Ростовской области. Накануне местные власти заявили, что с начала года было зарегистрировано более 200 случаев кори. При этом в прошлом году всего было выявлено 375 случаев, а годом ранее не было ни одного заболевшего.
В антирейтинг по кори попали также ХМАО (с начала года 106 случаев), Астраханская область (80 в январе) и Башкирия (76 в январе). По «несколько десятков» случаев зафиксировано в Краснодарском крае, Калужской, Тюменской и Липецкой областях, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Татарстане, отмечает издание.
Между тем, в Роспотребнадзоре утверждают, что ситуация «контролируемая», так как в прошлом году была проведена массовая «подчищающая иммунизация».
Напомним, в прошлом году заболеваемость корью в России выросла в 288 раз. Это рекордные цифры за последние восемь лет.
Число заболевших может доходить до тысячи человек, подсчитали «Известия».
Минимум в 16 регионах вводили карантин в детсадах, школах, вузах и в больницах. Так, в Москве корь обнаружили у преподавателей и студентов МИРЭА, РУДН и РГУ им. Косыгина, было организовано дистанционное обучение.
По данным издания, самая сложная ситуация в Ростовской области. Накануне местные власти заявили, что с начала года было зарегистрировано более 200 случаев кори. При этом в прошлом году всего было выявлено 375 случаев, а годом ранее не было ни одного заболевшего.
В антирейтинг по кори попали также ХМАО (с начала года 106 случаев), Астраханская область (80 в январе) и Башкирия (76 в январе). По «несколько десятков» случаев зафиксировано в Краснодарском крае, Калужской, Тюменской и Липецкой областях, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Татарстане, отмечает издание.
Между тем, в Роспотребнадзоре утверждают, что ситуация «контролируемая», так как в прошлом году была проведена массовая «подчищающая иммунизация».
Напомним, в прошлом году заболеваемость корью в России выросла в 288 раз. Это рекордные цифры за последние восемь лет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
За три года заключено более 140 тысяч договоров на догазификацию в Уральском федеральном округе
03 февраля 2024
03 февраля 2024
Свердловская область возглавила рейтинг самых грязных рек России
05 февраля 2024
05 февраля 2024