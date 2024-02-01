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МВД обязало участковых проводить профилактическую работу с «дискредитаторами» армии
Фото: Вечерние Ведомости
МВД расширило обязанности участковых. Теперь они должны проводить профилактическую работу с теми, кто распространяет экстремистские взгляды и дискредитирует органы государственной власти.
Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале правовых актов.
Документ вводит дополнительное основание для проведения участковыми профилактической работы с гражданами. Речь идет о тех, кто привлечен к административной ответственности по статьям 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) и 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).
Такие действия нацелены на «демонстративное нарушение запретов на распространение экстремистских взглядов и идей», а также «дискредитацию органов государственной власти» и имеют «антиобщественную направленность», следует из пояснения к документу.
Основанием для профилактической работы с гражданами является вступление в силу постановлений по делам об административных правонарушениях. При повторных нарушениях участковые будут продолжать профилактическую работу, говорится в приказе.
Кроме того, в документе прописан порядок инструктажа с участковыми. Так, среди прочего, во время инструктажа проверяется «знание порядка применения физической силы« и знание положений Конституции РФ.
Участковые должны быть вежливы, уважительно общаться с гражданами для «поддержания положительного имиджа представителя власти и высокого уровня доверия к нему». Также сотрудники полиции должны поддерживать надлежащий внешний вид, следует из пояснения к приказу.
Напомним, прошлой осенью в МВД заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников и крайне низком уровне денежного довольствия.
Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале правовых актов.
Документ вводит дополнительное основание для проведения участковыми профилактической работы с гражданами. Речь идет о тех, кто привлечен к административной ответственности по статьям 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) и 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).
Такие действия нацелены на «демонстративное нарушение запретов на распространение экстремистских взглядов и идей», а также «дискредитацию органов государственной власти» и имеют «антиобщественную направленность», следует из пояснения к документу.
Основанием для профилактической работы с гражданами является вступление в силу постановлений по делам об административных правонарушениях. При повторных нарушениях участковые будут продолжать профилактическую работу, говорится в приказе.
Кроме того, в документе прописан порядок инструктажа с участковыми. Так, среди прочего, во время инструктажа проверяется «знание порядка применения физической силы« и знание положений Конституции РФ.
Участковые должны быть вежливы, уважительно общаться с гражданами для «поддержания положительного имиджа представителя власти и высокого уровня доверия к нему». Также сотрудники полиции должны поддерживать надлежащий внешний вид, следует из пояснения к приказу.
Напомним, прошлой осенью в МВД заявили о нехватке 100 тысяч сотрудников и крайне низком уровне денежного довольствия.
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