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В Красноярском крае директор предприятия, по вине которого погибли 20 человек, получил 4 года колонии
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Красноярском крае вынесен приговор работникам золотодобывающего предприятия, по вине которых погибли 20 человек, сообщает краевая прокуратура.
Директор и его подчиненные получили от 3 лет 3 месяцев до 4 лет колонии-поселения.
Речь о прорыве дамбы на реке Малая Сейба в Курагинском районе в 2019 году. По данным надзорного ведомства, директор, начальник участка и горный мастер перед прибытием проверяющих на месторождение россыпного золота пытались скрыть загрязнение реки сбросами промышленных отходов. Для этого директор дал поручение нарастить имеющиеся в карьере дамбы и накапливать за ними воду. Его подчиненные временно прекратили сброс грязной воды в руслоотводный канал реки из созданных дамбами водохранилищ, сообщает прокуратура.
В итоге в одном из водохранилищ накопленная вода прорвала дамбу. «19 октября 2019 г. около 02 час. 30 мин. произошел прорыв каскада из 6 самовольно возведенных технологических дамб с выбросом нескольких сотен тысяч тонн воды. Вахтовый посёлок оказался под огромной волной и полностью разрушился, а общежития разорвало на части <...> Это привело к гибели 20 человек, причинению тяжкого вреда двум лицам», — говорится в сообщении прокуратуры региона.
Судебное следствие длилось более трех лет. Было допрошено свыше 250 человек. Директора артели и его подчиненных судили по статье о «нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 216 УК РФ).
Директор артели в последнем слове сказал, что, по его мнению, «причины аварии не были установлены», он просил оправдать его. Начальник участка не признал вину. Горный мастер свою вину признал, но попросил суд применить наказание, не связанное с лишением свободы.
Курагинский районный суд назначил генеральному директору ООО «Сисим» 4 года лишения свободы в колонии-поселении, начальнику участка — 3,5 года в колонии-поселении, горному мастеру — 3 года 3 месяца в колонии-поселении.
Фигуранты провели в СИЗО 1,5 года, добавили в прокуратуре. Приговор не вступил в законную силу.
Директор и его подчиненные получили от 3 лет 3 месяцев до 4 лет колонии-поселения.
Речь о прорыве дамбы на реке Малая Сейба в Курагинском районе в 2019 году. По данным надзорного ведомства, директор, начальник участка и горный мастер перед прибытием проверяющих на месторождение россыпного золота пытались скрыть загрязнение реки сбросами промышленных отходов. Для этого директор дал поручение нарастить имеющиеся в карьере дамбы и накапливать за ними воду. Его подчиненные временно прекратили сброс грязной воды в руслоотводный канал реки из созданных дамбами водохранилищ, сообщает прокуратура.
В итоге в одном из водохранилищ накопленная вода прорвала дамбу. «19 октября 2019 г. около 02 час. 30 мин. произошел прорыв каскада из 6 самовольно возведенных технологических дамб с выбросом нескольких сотен тысяч тонн воды. Вахтовый посёлок оказался под огромной волной и полностью разрушился, а общежития разорвало на части <...> Это привело к гибели 20 человек, причинению тяжкого вреда двум лицам», — говорится в сообщении прокуратуры региона.
Судебное следствие длилось более трех лет. Было допрошено свыше 250 человек. Директора артели и его подчиненных судили по статье о «нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 216 УК РФ).
Директор артели в последнем слове сказал, что, по его мнению, «причины аварии не были установлены», он просил оправдать его. Начальник участка не признал вину. Горный мастер свою вину признал, но попросил суд применить наказание, не связанное с лишением свободы.
Курагинский районный суд назначил генеральному директору ООО «Сисим» 4 года лишения свободы в колонии-поселении, начальнику участка — 3,5 года в колонии-поселении, горному мастеру — 3 года 3 месяца в колонии-поселении.
Фигуранты провели в СИЗО 1,5 года, добавили в прокуратуре. Приговор не вступил в законную силу.
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