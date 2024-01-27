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В Финляндии к масштабным забастовкам присоединился общественный транспорт

15.41 Пятница, 2 февраля 2024
Фото: Вечерние Ведомости
В Финляндии идет второй день национальной забастовки, которая затронула почти все сферы жизни.

В пятницу в некоторых городах практически полностью парализовано движение общественного транспорта, отменено большинство автобусных рейсов, остановились трамваи, не работает метро, прекращены железнодорожные перевозки и отменены авиарейсы, пишет газета Аamulehti. Другие издания сообщают, что авиасообщение «практически прекращено».

СМИ публикуют списки закрытых продуктовых магазинов, которые присоединились к забастовкам. Некоторые торговые центры сократили часы работы. Акции проходят на промышленных предприятиях, в сфере доставки почты, общественного питания, образования и т.д. Протестующие выходят на улицы и площади городов, накануне в центре Хельсинки собрались около 13 000 демонстрантов.

Большинство забастовок запланированы на 1 и 2 февраля, между тем некоторые профсоюзы уже объявили, что намерены продолжить акции на следующей неделе. Так, дошкольные учреждения Тампере планируют провести забастовку во вторник, 6 февраля. Марш начнется в 14:00 и закончится в 16:00, пишут местные издания. К акциями намерены присоединиться работники социального сектора и системы здравоохранения.

Напомним, профсоюзы Финляндии выступают против правительственных мер, которые предполагают изменения на рынке труда, а также сокращение социальных выплат.

Последняя крупная забастовка прошла в Финляндии в декабре прошлого года. По информации местных изданий, экономический ущерб оценивается в 130 млн евро.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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