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В Финляндии из-за масштабной забастовки отменят более 500 авиарейсов и остановят поезда
Фото: Вечерние Ведомости
В Финляндии 1 и 2 февраля планируется масштабная забастовка, которая затронет практически все сферы.
Ранее несколько профсоюзов Финляндии объявили о планируемых акциях. К протесту присоединятся железнодорожники, общественный транспорт, аэропорты, промышленные предприятия, сотрудники почты, образовательные учреждения, магазины и т.д.
Крупнейшая авиакомпания страны Finnair предупредила пассажиров об отмене более 500 рейсов. «Finnair отменит около 550 рейсов 1–2 февраля 2024 года из-за политической забастовки, которая существенно повлияет на работу аэропорта Хельсинки и Finnair», — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
Там добавили, что забастовка «затронет почти все критически важные функции» компании. Пассажиров предупредили, что будут отменять рейсы с утра вторника, 30 января, автоматически будут предложены новые рейсы. «Наша служба поддержки клиентов в настоящее время перегружена, поскольку мы прилагаем все усилия, чтобы помочь вам в этой исключительной ситуации», — сообщили в компании.
Также пассажиров предупредили, что в дни забастовки могут возникнуть перебои в работе наземных служб, таких как обработка багажа. «Мы рекомендуем упаковывать самое необходимое, например, лекарства, в ручную кладь», — говорится в сообщении.
В Хельсинки в дни забастовки остановится метро, трамваи и автобусы. На два дня закроются детские сады. К забастовке планируют присоединиться около 4,5 тысячи работников пищевой промышленности и около 10 тысяч работников почты. Ожидается, что на два дня будут закрыты магазины крупнейших сетей.
Напомним, профсоюзы Финляндии выступают против правительственных мер, которые предполагают изменения на рынке труда, а также сокращение социальных выплат. Последняя крупная забастовка прошла в Финляндии в декабре прошлого года. По информации местных изданий, экономический ущерб оценивается в 130 млн евро.
Ранее несколько профсоюзов Финляндии объявили о планируемых акциях. К протесту присоединятся железнодорожники, общественный транспорт, аэропорты, промышленные предприятия, сотрудники почты, образовательные учреждения, магазины и т.д.
Крупнейшая авиакомпания страны Finnair предупредила пассажиров об отмене более 500 рейсов. «Finnair отменит около 550 рейсов 1–2 февраля 2024 года из-за политической забастовки, которая существенно повлияет на работу аэропорта Хельсинки и Finnair», — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
Там добавили, что забастовка «затронет почти все критически важные функции» компании. Пассажиров предупредили, что будут отменять рейсы с утра вторника, 30 января, автоматически будут предложены новые рейсы. «Наша служба поддержки клиентов в настоящее время перегружена, поскольку мы прилагаем все усилия, чтобы помочь вам в этой исключительной ситуации», — сообщили в компании.
Также пассажиров предупредили, что в дни забастовки могут возникнуть перебои в работе наземных служб, таких как обработка багажа. «Мы рекомендуем упаковывать самое необходимое, например, лекарства, в ручную кладь», — говорится в сообщении.
В Хельсинки в дни забастовки остановится метро, трамваи и автобусы. На два дня закроются детские сады. К забастовке планируют присоединиться около 4,5 тысячи работников пищевой промышленности и около 10 тысяч работников почты. Ожидается, что на два дня будут закрыты магазины крупнейших сетей.
Напомним, профсоюзы Финляндии выступают против правительственных мер, которые предполагают изменения на рынке труда, а также сокращение социальных выплат. Последняя крупная забастовка прошла в Финляндии в декабре прошлого года. По информации местных изданий, экономический ущерб оценивается в 130 млн евро.
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