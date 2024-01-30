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Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к 14 годам заключения за коррупцию

13.31 Среда, 31 января 2024
Фото: Вечерние ведомости
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан, лидер оппозиционной партии «Движение за справедливость», и его жена были приговорены к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции, сообщает телеканал Geo.

Также они оба лишены права занимать государственные должности в течение 10 лет и обязаны выплатить штрафы в размере 787 миллионов рупий (2,8 миллиона долларов) каждый.

Имаран Хан и его жена занимались продажей ценностей, которые хранились в государственной сокровищнице Тошахана. В общей сложности они продали 52 предмета на сумму 140 миллионов пакистанских рупий (свыше 630 тысяч долларов). Также Имран Хан был обвинен в сокрытии информации о полученных им подарках.

Ранее суд приговорил экс-премьера и экс-главу МИД страны Шаха Мехмуда Куреши к 10 годам тюремного заключения за разглашение государственной тайны.

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Ксения Ершова © Вечерние ведомости


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