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В ХМАО глава города извинился перед женщиной, которой пришлось два дня рыть могилу
Фото: страница Алексея Петриченко в ВК
Глава Мегиона в ХМАО извинился перед местной жительницей, которой пришлось два дня рыть могилу для умершей матери.
О ситуации рассказала сама женщина в группе «ЧП Мегион» в ВК. По ее словам, в муниципальной организации семье заявили, что «на данный момент выкопанных могил нет, когда будут — неизвестно <...> потому что нет отсыпанного места, где их копать». По словам женщины, она подняла волну в соцсетях и только после этого для них «нашли закуточек». «Но предложили копать самим либо за очень большие деньги. Мы двое суток копали», — пишет женщина.
Позже ситуацию прокомментировал глава Мегиона Алексей Петриченко. По его словам, он встретился с женщиной и обсудил возникшие «сложности с захоронением». «Сожалею, что в такой эмоционально тяжелый период им пришлось столкнуться с такими трудностями. Приношу соболезнования в связи с потерей близкого человека и извинения от себя и структур, которые занимаются захоронениями», — написал глава Мегиона.
Он дал «строгие указания» и заявил, что должностные лица, допустившие такую ситуацию, будут привлечены к дисциплинарной ответственности».
Глава города добавил, что здесь ведется строительство кладбища общей площадью 138,5 тысяч квадратных метров, идут работы по отсыпке. Семье было выделено место, в котором может применяться только «ручной труд по копке».
«Как правило, обратившимся для предания земле родственника предлагается выкопанное место на отсыпанном участке, либо место на территории уже существующих захоронений. В последнем случае требуется ручной труд по копке. Это может сделать та же похоронная организация, либо родственники самостоятельно, в том числе с привлечением других компаний», — написал глава города.
По его словам, в таком случае родственникам положены «компенсационные выплаты в рамках гарантированного перечня». «Общий размер выплаты — 11691 рубль, из них на погребение — 6270 рублей», — добавил он.
Между тем в местных изданиях пишут, что наем рабочих для рытья мерзлого грунта обойдется в 60 тысяч рублей. При этом пока неизвестно, получит ли семья, которая попала в эту ситуацию, какие-либо компенсационные выплаты.
О ситуации рассказала сама женщина в группе «ЧП Мегион» в ВК. По ее словам, в муниципальной организации семье заявили, что «на данный момент выкопанных могил нет, когда будут — неизвестно <...> потому что нет отсыпанного места, где их копать». По словам женщины, она подняла волну в соцсетях и только после этого для них «нашли закуточек». «Но предложили копать самим либо за очень большие деньги. Мы двое суток копали», — пишет женщина.
Позже ситуацию прокомментировал глава Мегиона Алексей Петриченко. По его словам, он встретился с женщиной и обсудил возникшие «сложности с захоронением». «Сожалею, что в такой эмоционально тяжелый период им пришлось столкнуться с такими трудностями. Приношу соболезнования в связи с потерей близкого человека и извинения от себя и структур, которые занимаются захоронениями», — написал глава Мегиона.
Он дал «строгие указания» и заявил, что должностные лица, допустившие такую ситуацию, будут привлечены к дисциплинарной ответственности».
Глава города добавил, что здесь ведется строительство кладбища общей площадью 138,5 тысяч квадратных метров, идут работы по отсыпке. Семье было выделено место, в котором может применяться только «ручной труд по копке».
«Как правило, обратившимся для предания земле родственника предлагается выкопанное место на отсыпанном участке, либо место на территории уже существующих захоронений. В последнем случае требуется ручной труд по копке. Это может сделать та же похоронная организация, либо родственники самостоятельно, в том числе с привлечением других компаний», — написал глава города.
По его словам, в таком случае родственникам положены «компенсационные выплаты в рамках гарантированного перечня». «Общий размер выплаты — 11691 рубль, из них на погребение — 6270 рублей», — добавил он.
Между тем в местных изданиях пишут, что наем рабочих для рытья мерзлого грунта обойдется в 60 тысяч рублей. При этом пока неизвестно, получит ли семья, которая попала в эту ситуацию, какие-либо компенсационные выплаты.
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