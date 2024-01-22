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В США заключенного впервые казнили с помощью азота, накануне прошли массовые протесты

17.43 Пятница, 26 января 2024
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В США заключенного впервые казнили с помощью азота. Прокуроры назвали этот метод «наиболее гуманным и безболезненным». Адвокаты заявили, что это «жестокий эксперимент на людях» и требовали тщательно изучить этот способ казни.

Напомним, верховный суд Алабамы разрешил казнить заключенного с помощью газообразного азота в прошлом ноябре. Казнь таким способом разрешена в трех штатах США, но на практике до сих пор применялась.

58-летнего заключенного Кеннета Смита казнили со второй попытки. В 2022 году его казнь была отменена департаментом исправительных учреждений Алабамы, поскольку ему не смогли ввести инъекцию — «люди, ответственные за подключение к нему двух внутривенных линий для смертельной инъекции, не смогли этого сделать».

Новая попытка состоялась в четверг на этой неделе. Накануне казни состоялись массовые протесты. Вдоль дороги, ведущей к тюрьме, активисты разместили знаки с требованием остановить «жестокие эксперименты над людьми». Люди вышли в футболках с надписями, требующими отменить смертную казнь в принципе. На акции протеста вышли в том числе бывшие заключенные, приговоренные к смертной казни, но впоследствии оправданные. Около сотни людей собрались у правительственного здания в Монтгомери. Люди обратились к губернатору штата с просьбой остановить казнь.

Против такого метода наказания выступили в том числе некоторые судьи. «Не сумев убить Смита с первой попытки, Алабама выбрала его в качестве "подопытного кролика", чтобы проверить метод казни, который никогда раньше не применялся», — цитирует одного из судей Аssosoated Press.

Против также выступили некоторые врачи и организации, обращая внимание на то, что «существует мало исследований относительно смерти от гипоксии с помощью азота».

Но несмотря на массовые протесты, казнь все же состоялась. Смита казнили в той же камере, в которой ему пытались ввести смертельную инъекцию. Официальные лица заявили, что заключенный был объявлен мертвым в 20:25. Он вдыхал чистый азот через маску, это привело к кислородному голоданию, он «потерял сознание за считанные секунды и умер за считанные минуты», заявили власти. Однако некоторые наблюдатели утверждают, что он якобы оставался в сознании несколько минут, «трясся и корчился на каталке». Так, духовный наставник Смита, который присутствовал на месте, заявил: «Мы не видели, чтобы кто-то потерял сознание за 30 секунд. То, что мы видели, было минутами того, как кто-то боролся за свою жизнь».

Напомним, Смита осудили за заказное убийство, совершенное еще в 1988 году. Он и его сообщник (был казнен в 2010 году) убили женщину. Заказчиком оказался ее муж пастор, который хотел получить страховку.

Губернатор Алабамы Кей Айви заявила, что Смит «ответил за свои ужасные преступления» после многолетних попыток «обмануть систему». Генпрокурор Алабамы Стив Маршалл ранее заявил, что семья убитой женщины «ждала 35 лет, чтобы увидеть правосудие».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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