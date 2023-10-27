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В США суд разрешил казнить заключенного с помощью азота
Фото: Вечерние Ведомости
Верховный суд Алабамы разрешил казнить заключенного с помощью газообразного азота.
Казнь таким способом разрешена в трех штатах США, но на практике пока не применялась, сообщает Fox News.
Речь о 58-летнем заключенном Кеннете Смите, которого обвинили в заказном убийстве, совершенном еще в 1988 году. Он и его сообщник (был казнен в 2010 году) убили женщину. Заказчиком оказался ее муж пастор, который хотел получить страховку, пишут СМИ со ссылкой на прокуратуру.
По данным телеканала, планируется уже вторая попытка казнить этого заключенного. В прошлом году казнь Смита была отменена департаментом исправительных учреждений Алабамы, поскольку «люди, ответственные за подключение к нему двух внутривенных линий для смертельной инъекции, не смогли этого сделать».
Адвокаты заявили, что намерены продолжать защищать заключенного в суде. «Вторая попытка казнить господина Смита — на этот раз экспериментальным, никогда ранее не использовавшимся методом и с протоколом, который никогда не был полностью раскрыт ни ему, ни его адвокату, — является неоправданной и несправедливой», — говорится в заявлении адвокатов.
Между тем генпрокурор Алабамы Стив Маршалл заявил, что семья убитой женщины «ждала 35 лет, чтобы увидеть правосудие». «Хотя ожидание затянулось, я благодарен, что наши судебные тяжбы почти довели это дело до финиша», — цитирует генпрокурора телеканал.
Предложенный метод казни предполагает, что заключенный дышит только азотом. Смерть наступает в результате гипоксии. Сторонники этого метода настаивают на его «безболезненности». Оппоненты при этом говорят об «экспериментах на людях».
Казнь таким способом разрешена в трех штатах США, но на практике пока не применялась, сообщает Fox News.
Речь о 58-летнем заключенном Кеннете Смите, которого обвинили в заказном убийстве, совершенном еще в 1988 году. Он и его сообщник (был казнен в 2010 году) убили женщину. Заказчиком оказался ее муж пастор, который хотел получить страховку, пишут СМИ со ссылкой на прокуратуру.
По данным телеканала, планируется уже вторая попытка казнить этого заключенного. В прошлом году казнь Смита была отменена департаментом исправительных учреждений Алабамы, поскольку «люди, ответственные за подключение к нему двух внутривенных линий для смертельной инъекции, не смогли этого сделать».
Адвокаты заявили, что намерены продолжать защищать заключенного в суде. «Вторая попытка казнить господина Смита — на этот раз экспериментальным, никогда ранее не использовавшимся методом и с протоколом, который никогда не был полностью раскрыт ни ему, ни его адвокату, — является неоправданной и несправедливой», — говорится в заявлении адвокатов.
Между тем генпрокурор Алабамы Стив Маршалл заявил, что семья убитой женщины «ждала 35 лет, чтобы увидеть правосудие». «Хотя ожидание затянулось, я благодарен, что наши судебные тяжбы почти довели это дело до финиша», — цитирует генпрокурора телеканал.
Предложенный метод казни предполагает, что заключенный дышит только азотом. Смерть наступает в результате гипоксии. Сторонники этого метода настаивают на его «безболезненности». Оппоненты при этом говорят об «экспериментах на людях».
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