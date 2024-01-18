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ГД в первом чтении приняла законопроект о конфискации имущества за «военные фейки»
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Госдума в среду в первом чтении приняла законопроект о конфискации имущества, а также о лишении почетных званий за так называемые «преступления против безопасности России».
Законопроект расширяет перечень преступлений, по которым может применяться конфискация (104.1 УК РФ).
Какие это преступления:
- «военные фейки», то есть публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении госорганами своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС или войска нацгвардии РФ (207.3 УК РФ);
- публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (280.4 УК РФ). Авторы закона предлагают часть 2 этой статьи дополнить пунктами о «совершении преступления из корыстных побуждений или по найму и по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой‑либо социальной группы». Наказание менять не предлагается;
- перечень преступлений, «направленных против безопасности РФ», предлагается расширить: содействие диверсионной деятельности (281.1 УК), прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (281.2 УК), организация диверсионного сообщества и участие в нем (281.3 УК РФ).
Кроме конфискации имущества, законопроект в качестве наказания предлагает лишать специальных, воинских и почетных званий.
Авторами документа, который был внесен в Госдуму два дня назад, выступили десятки депутатов, в том числе спикер ГД и руководители фракций. За законопроект проголосовали 395 депутатов.
Один из авторов инициативы, спикер ГД Володин, назвал тех, кто совершает такие преступления, «негодяями», которые «живут безбедно, сдавая в аренду недвижимость» и «находясь за границей, чувствуют свою безнаказанность». По мнению Володина, предлагаемые меры должны «остановить тех, кто считает возможным оскорблять наших граждан, солдат, офицеров, поддерживает нацистов».
Законопроект расширяет перечень преступлений, по которым может применяться конфискация (104.1 УК РФ).
Какие это преступления:
- «военные фейки», то есть публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении госорганами своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС или войска нацгвардии РФ (207.3 УК РФ);
- публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (280.4 УК РФ). Авторы закона предлагают часть 2 этой статьи дополнить пунктами о «совершении преступления из корыстных побуждений или по найму и по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой‑либо социальной группы». Наказание менять не предлагается;
- перечень преступлений, «направленных против безопасности РФ», предлагается расширить: содействие диверсионной деятельности (281.1 УК), прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (281.2 УК), организация диверсионного сообщества и участие в нем (281.3 УК РФ).
Кроме конфискации имущества, законопроект в качестве наказания предлагает лишать специальных, воинских и почетных званий.
Авторами документа, который был внесен в Госдуму два дня назад, выступили десятки депутатов, в том числе спикер ГД и руководители фракций. За законопроект проголосовали 395 депутатов.
Один из авторов инициативы, спикер ГД Володин, назвал тех, кто совершает такие преступления, «негодяями», которые «живут безбедно, сдавая в аренду недвижимость» и «находясь за границей, чувствуют свою безнаказанность». По мнению Володина, предлагаемые меры должны «остановить тех, кто считает возможным оскорблять наших граждан, солдат, офицеров, поддерживает нацистов».
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