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Гладков: все находившиеся на борту потерпевшего крушение самолета погибли
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Все находящиеся на борту потерпевшего крушение самолета погибли, сообщил губернатор Белгородской области Гладков.
«В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли», — написал Гладков в телеграм-канале.
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Сейчас место крушения оцеплено. «Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы», — добавил глава региона.
Ранее в Минобороны подтвердили крушение Ил-76 в Белгородской области. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
Ил-76 потерпел крушение около 11.00.
«В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли», — написал Гладков в телеграм-канале.
⠀
Сейчас место крушения оцеплено. «Все оперативные службы находятся на месте, проводятся следственные мероприятия. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы», — добавил глава региона.
Ранее в Минобороны подтвердили крушение Ил-76 в Белгородской области. По данным ведомства, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
Ил-76 потерпел крушение около 11.00.
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