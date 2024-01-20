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В Минобороны подтвердили крушение Ил-76 в Белгородской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Минобороны подтвердили крушение Ил-76 в Белгородской области, пишут РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Сообщается, что на борту упавшего Ил-76 «находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих».
Ил-76 потерпел крушение около 11.00 мск, пишет агентство со ссылкой на ведомство. К месту падения вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.
Пресс-секретарь Кремля Песков заявил журналистам, что обстоятельства авиакатастрофы выясняются.
Ранее губернатор Белгородской области Гладков без подробностей сообщил о некоем «происшествии в Корочанском районе».
Сообщается, что на борту упавшего Ил-76 «находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих».
Ил-76 потерпел крушение около 11.00 мск, пишет агентство со ссылкой на ведомство. К месту падения вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.
Пресс-секретарь Кремля Песков заявил журналистам, что обстоятельства авиакатастрофы выясняются.
Ранее губернатор Белгородской области Гладков без подробностей сообщил о некоем «происшествии в Корочанском районе».
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