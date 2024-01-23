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Губернатор Белгородской области сообщил о происшествии в Корочанском районе
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Губернатор Белгородской области Гладков без подробностей сообщил о некоем происшествии в Корочанском районе.
В среду ряд телеграм-каналов и местные издания написали, что в этом районе рухнул военно-транспортный Ил-76, на борту было 63 человека. Официального подтверждения этих данных пока нет.
По данным телеграм-канала 112, место крушения оцепили военные, обломки самолета разлетелись на несколько километров. Телеграм-канал со ссылкой на источник сообщает, что все 63 человека, которые находились на борту, погибли.
«Происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже», — заявил Гладков.
В среду ряд телеграм-каналов и местные издания написали, что в этом районе рухнул военно-транспортный Ил-76, на борту было 63 человека. Официального подтверждения этих данных пока нет.
По данным телеграм-канала 112, место крушения оцепили военные, обломки самолета разлетелись на несколько километров. Телеграм-канал со ссылкой на источник сообщает, что все 63 человека, которые находились на борту, погибли.
«Происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже», — заявил Гладков.
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