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В Петербурге сотрудник завода спас терьера, попавшего в спрессованный мусор
Фото: телеграм-канал группы компаний «Первый Спецтранс»
В Петербурге сотрудник завода по обработке мусора спас йоркширского терьера, который попал в спрессованные отходы.
Собаку обнаружили 20 января на мусорообрабатывающем предприятии в Обухово. Терьер были среди спрессованных отходов, которые привозят из разных районов города.
«Пёс, похоже, приехал в спрессованном мусоре <...> Водитель грейфера, который загружал отходы в измельчитель, увидел, что в горе отходов что-то шевелится — оказалось, собака! Удивительно, как он выжил и ничего не сломал — ведь мусоровоз прессует отходы в шесть раз», — рассказали в телеграм-канале группы компаний «Первый Спецтранс».
Позже выяснилось, что терьер все-таки получил травмы. «Вчера мы отвезли пёселя к ветеринару, т.к. обеспокоены его состоянием — он сильно кашляет и в целом чувствует себя не очень. Осмотр показал, что печень сильно увеличена, но это бывает у собак из-за стресса. Также диагностировали сердечную недостаточность, коллапс трахеи и сломанные ребра. Всё-таки малыш пострадал во время перемещений в мусоровозе», — рассказали в группе компаний.
Сейчас собаке предстоит лечение. Ветеринар не обнаружил чипа, а клеймо не читается, что усложняет поиск хозяев. «Нам поступает множество звонков от петербуржцев, которые надеются найти пропавшего или украденного питомца, но пока приметы не совпали», — говорят сотрудники.
Сейчас терьер находится в руках своих спасителей. Его кормят, выгуливают и подарили ему теплый свитер.
«Собака немолодая, воспитанная и даже ухоженная, что заставляет верить, что в мусорном контейнере пес оказался случайно», — добавили в группе компаний.
Пока хозяева не нашлись, сотрудники завода дали терьеру кличку (даже две) — Счастливчик и Феникс.
Собаку обнаружили 20 января на мусорообрабатывающем предприятии в Обухово. Терьер были среди спрессованных отходов, которые привозят из разных районов города.
«Пёс, похоже, приехал в спрессованном мусоре <...> Водитель грейфера, который загружал отходы в измельчитель, увидел, что в горе отходов что-то шевелится — оказалось, собака! Удивительно, как он выжил и ничего не сломал — ведь мусоровоз прессует отходы в шесть раз», — рассказали в телеграм-канале группы компаний «Первый Спецтранс».
Позже выяснилось, что терьер все-таки получил травмы. «Вчера мы отвезли пёселя к ветеринару, т.к. обеспокоены его состоянием — он сильно кашляет и в целом чувствует себя не очень. Осмотр показал, что печень сильно увеличена, но это бывает у собак из-за стресса. Также диагностировали сердечную недостаточность, коллапс трахеи и сломанные ребра. Всё-таки малыш пострадал во время перемещений в мусоровозе», — рассказали в группе компаний.
Сейчас собаке предстоит лечение. Ветеринар не обнаружил чипа, а клеймо не читается, что усложняет поиск хозяев. «Нам поступает множество звонков от петербуржцев, которые надеются найти пропавшего или украденного питомца, но пока приметы не совпали», — говорят сотрудники.
Сейчас терьер находится в руках своих спасителей. Его кормят, выгуливают и подарили ему теплый свитер.
«Собака немолодая, воспитанная и даже ухоженная, что заставляет верить, что в мусорном контейнере пес оказался случайно», — добавили в группе компаний.
Пока хозяева не нашлись, сотрудники завода дали терьеру кличку (даже две) — Счастливчик и Феникс.
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