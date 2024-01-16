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Зеленоградскому коту Сергею, уволенному из магазина, нашли другую работу
Фото: Татьяна Горбунова/группа в ВК «Зеленоградск подслушано»
Зеленоградскому коту Сергею, который больше двух лет «работал» в местном продуктовом магазине и был «уволен» после жалобы в Роспотребнадзор, предложили другую должность в той же торговой сети.
Об этом рассказали представители магазина в ВК.
«Мы постарались найти выход из ситуации с максимальной пользой для кота Сергея. Рады сообщить, что кота Сергея ожидает повышение в должности и новый интересный проект, но уже в офисе», — рассказали в торговой сети. Правда, не уточняя, о каком проекте идет речь и что будет входить в должностные обязанности нового офисного сотрудника.
Напомним, в конце декабря заведующая местного магазина рассказала душещипательную историю Сергея. Он был «принят на работу», стал любимцем покупателей и даже признавался коллегами лучшим сотрудником года. Кот стал достоянием курортного города, экскурсоводы рассказывали про него туристам. Однако после анонимной жалобы в Роспотребнадзор кота пришлось «уволить».
После того, как история попала в СМИ, в защиту кота выступили сотни россиян. Жители города начали собирать подписи и просили вернуть кота в магазин.
«Благодарим всех неравнодушных людей за проявленную поддержку и заботу о судьбе Сергея. Благодаря вашей активной позиции защита животных стала обсуждаемой темой в СМИ», — говорят в торговой сети.
Также они выразили признательность Роспотребнадзору «за понимание и рекомендации».
Об этом рассказали представители магазина в ВК.
«Мы постарались найти выход из ситуации с максимальной пользой для кота Сергея. Рады сообщить, что кота Сергея ожидает повышение в должности и новый интересный проект, но уже в офисе», — рассказали в торговой сети. Правда, не уточняя, о каком проекте идет речь и что будет входить в должностные обязанности нового офисного сотрудника.
Напомним, в конце декабря заведующая местного магазина рассказала душещипательную историю Сергея. Он был «принят на работу», стал любимцем покупателей и даже признавался коллегами лучшим сотрудником года. Кот стал достоянием курортного города, экскурсоводы рассказывали про него туристам. Однако после анонимной жалобы в Роспотребнадзор кота пришлось «уволить».
После того, как история попала в СМИ, в защиту кота выступили сотни россиян. Жители города начали собирать подписи и просили вернуть кота в магазин.
«Благодарим всех неравнодушных людей за проявленную поддержку и заботу о судьбе Сергея. Благодаря вашей активной позиции защита животных стала обсуждаемой темой в СМИ», — говорят в торговой сети.
Также они выразили признательность Роспотребнадзору «за понимание и рекомендации».
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