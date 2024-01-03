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Россияне просят вернуть на работу уволенного зеленоградского кота Сергея

19.00 Четверг, 11 января 2024
Фото: Татьяна Горбунова/группа в ВК «Зеленоградск подслушано»
Жители Зеленоградска заступились за «уволенного» из магазина кота. После того, как история попала в СМИ, в защиту кота выступили сотни россиян.

Еще в конце декабря заведующая местного магазина Татьяна рассказала душещипательную историю кота Сергея. Он был «принят на работу», стал любимцем покупателей и даже признавался коллегами лучшим сотрудником года. Однако после анонимной жалобы в Роспотребнадзор кота пришлось «уволить».

«Все знают нашего любимчика кота Сергея. Он появился в магазине достаточно давно. Сами мы специально не приносили его в магазин. Именно он выбрал нас. Были холода и он начал забегать погреться, а в дальнейшем даже засыпал у нас. Мы оборудовали ему спальное и рабочее место. Этот красавец важно встречал гостей и очаровывал их мгновенно», — написала Татьяна в соцсети.

По ее словам, со временем кот стал достоянием курортного города, и про него даже экскурсоводы рассказывали туристам.

«Мы понимаем, что нахождение кота в магазине — это большие риски. Но мы не смогли выгнать его на улицу», — пишет Татьяна.

В конце года некий молодой человек пожаловался на живущего в магазине кота в Роспотребнадзор. Сотрудники предположили, что жалобу в том числе могли написать конкуренты. «В итоге нам выставили постановление и призвали избавиться от кота», — говорит заведующая.

Сергея, по ее словам, взял домой один из сотрудников. «Но поймите, что у него есть привычный режим и распорядок. Он поспит в магазине, пойдет прогуляться по Курортному. Нахождение дома для него — это стресс», — считает Татьяна.

За уволенного кота заступились жители города и начали собирать подписи в его защиту. Татьяна рассказала журналистам, что собрано уже более 500 подписей в самом магазине и люди продолжают приходить. После огласки к сбору подключились пользователи соцсетей из разных городов. Люди пишут: «Верните Серёгу! Нет репрессиям против котов!» Некоторые говорят, что хотят специально приехать в город и оставить свою подпись, кто-то предлагает запустить онлайн-петицию и обратиться к губернатору. Люди предлагают оформить коту ветпаспорт и в виде исключения официально устроить на работу как главного по санитарному контролю (ловца мышей). Некоторые приводят в пример другие страны, например, Турцию, где городские кошки свободно гуляют на территории уличных кафе и даже заходят в рестораны и пользуются большой популярностью у туристов.

Сотрудники магазина говорят, что очень хотят вернуть Серёжу, но вынуждены соблюдать постановление санврачей, по которому содержать животных в объектах торговли недопустимо.

Добавим, что город-курорт Зеленоградск в Калининградской области называют городом кошек. Здесь на каждом углу можно увидеть граффити, скульптуры, сувениры с изображением котов, для них на улицах оборудованы специальные домики. Власти города говорят, что неофициальный статус «котостолицы» помогает привлекать в город туристов.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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