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В Эквадоре убили прокурора, который расследовал вооруженное нападение на телеканал
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Эквадоре убит прокурор Сесар Суарес, который расследовал вооруженное нападение на телеканал 9 января.
Убийство произошло днем 17 января. Прокурора застрелили, когда он ехал в своем автомобиле. До этого он находился в здании полиции, пишет El Universo. Когда он вышел, за ним последовали неизвестные.
По данным издания, прокурор расследовал нападение на телевизионную студию, которое произошло 9 января и привело к объявлению режима внутреннего вооруженного конфликта на национальном уровне.
Два дня назад Суарес в интервью местным журналистам рассказал о допросе тринадцати задержанных. Предполагается, что все они члены одной преступной банды, они рассказали о деталях нападения на телеканал. Прокурор выяснял, кто был заказчиком.
Суарес ранее занимался расследованием коррупционных дел, в том числе в местных больницах. Так, в 2020 году он занимался делом о закупках медицинских товаров для борьбы с пандемией COVID-19. С прошлого года он работал в недавно созданном следственном подразделении по борьбе с транснациональной организованной преступностью, пишет издание.
Напомним, беспорядки на улицах и бунты в местных тюрьмах начались после того, как стало известно о побеге из тюрьмы главаря одной из опаснейших группировок. Президент Эквадора установил в стране режим чрезвычайной ситуации.
Нападение на канал произошло 9 января. Вооруженные преступники ворвались в студию. Ведущих, которые вели прямой эфир, взяли в заложники.
После вооруженных столкновений и массовых беспорядков 22 преступные группировки были объявлены военной целью.
Убийство произошло днем 17 января. Прокурора застрелили, когда он ехал в своем автомобиле. До этого он находился в здании полиции, пишет El Universo. Когда он вышел, за ним последовали неизвестные.
По данным издания, прокурор расследовал нападение на телевизионную студию, которое произошло 9 января и привело к объявлению режима внутреннего вооруженного конфликта на национальном уровне.
Два дня назад Суарес в интервью местным журналистам рассказал о допросе тринадцати задержанных. Предполагается, что все они члены одной преступной банды, они рассказали о деталях нападения на телеканал. Прокурор выяснял, кто был заказчиком.
Суарес ранее занимался расследованием коррупционных дел, в том числе в местных больницах. Так, в 2020 году он занимался делом о закупках медицинских товаров для борьбы с пандемией COVID-19. С прошлого года он работал в недавно созданном следственном подразделении по борьбе с транснациональной организованной преступностью, пишет издание.
Напомним, беспорядки на улицах и бунты в местных тюрьмах начались после того, как стало известно о побеге из тюрьмы главаря одной из опаснейших группировок. Президент Эквадора установил в стране режим чрезвычайной ситуации.
Нападение на канал произошло 9 января. Вооруженные преступники ворвались в студию. Ведущих, которые вели прямой эфир, взяли в заложники.
После вооруженных столкновений и массовых беспорядков 22 преступные группировки были объявлены военной целью.
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