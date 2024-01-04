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В Эквадоре 22 преступные группировки объявлены военной целью для армии
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Эквадоре после вооруженных столкновений и массовых беспорядков 22 преступные группировки объявлены военной целью.
Об этом в соцсетях заявил глава объединенного командования вооруженных сил страны. «Нейтрализовать» более двух десятков банд, в которые входят десятки тысяч участников, приказал президент Эквадора Даниэль Нобоа. Представители ВС заявили, что армия не намерена «отступать или вести переговоры».
Что известно о ситуации в Эквадоре к этому часу
Накануне вооруженные преступники ворвались в студию местного телеканала. Ведущих, которые вели прямой эфир, взяли в заложники. По данным El Universo, десять сотрудников канала были взяты в заложники на главной площадке здания, двое в офисном помещении, еще несколько человек на верхнем этаже. Силовики провели операцию по спасению заложников, им удалось задержать 13 преступников, среди них — двое несовершеннолетних, а также один гражданин Венесуэлы, пишет издание со ссылкой на полицию. Из здания были эвакуированы около 40 человек. Задержанным от 16 до 25 лет. Сообщается, что никто из них ранее не был судим. С собой у преступников были взрывчатые вещества и несколько видов оружия, в том числе пистолет-пулемет. Задержанных будут судить по статье о терроризме. По данным СМИ, среди заложников пострадал один человек — ранение в ногу получил оператор.
На фоне столкновений президент Эквадора издал декрет о внутреннем вооруженном конфликте на территории страны. Для сопротивления бандитским группировкам власти привлекли армию. В центр столицы стянули военную технику. На улицах начались грабежи и поджоги машин, вооруженные люди попытались проникнуть в здания университетов.
По информации в местных изданиях, в ходе столкновений с силовиками погибли как минимум десять человек, в том числе двое полицейских. Также сообщается, что преступники похитили семерых сотрудников полиции.
Беспорядки на улицах и бунты в местных тюрьмах начались после того, как стало известно о побеге из тюрьмы главаря одной из опаснейших группировок (по другой информации, сбежали два бандита). По данным El Universo, глава одной из банд был осужден в 2011 году на 34 года за организованную преступность, торговлю наркотиками и убийства. Сообщается, что это уже не первый его побег.
После серии бунтов и побега главаря банды президент Эквадора установил в стране режим чрезвычайной ситуации, который должен продлиться 60 дней. Власти заявили, что намерены восстановить контроль над пенитенциарной системой.
В нескольких тюрьмах в заложниках у бунтующих преступников остаются почти 140 человек — охранники и представители администрации, пишут местные издания.
Всего в списке организованных преступных группировок, которые признаны террористическими и объявлены военными целями, — 22 банды.
Напомним, Нобоа стал президентом Эквадора в ноябре прошлого года. Он заявил, что одна из главных его задач на посту — борьба с преступностью, наркотрафиком и криминальными группировками. В том числе он предлагал построить в стране новые тюрьмы.
Об этом в соцсетях заявил глава объединенного командования вооруженных сил страны. «Нейтрализовать» более двух десятков банд, в которые входят десятки тысяч участников, приказал президент Эквадора Даниэль Нобоа. Представители ВС заявили, что армия не намерена «отступать или вести переговоры».
Что известно о ситуации в Эквадоре к этому часу
Накануне вооруженные преступники ворвались в студию местного телеканала. Ведущих, которые вели прямой эфир, взяли в заложники. По данным El Universo, десять сотрудников канала были взяты в заложники на главной площадке здания, двое в офисном помещении, еще несколько человек на верхнем этаже. Силовики провели операцию по спасению заложников, им удалось задержать 13 преступников, среди них — двое несовершеннолетних, а также один гражданин Венесуэлы, пишет издание со ссылкой на полицию. Из здания были эвакуированы около 40 человек. Задержанным от 16 до 25 лет. Сообщается, что никто из них ранее не был судим. С собой у преступников были взрывчатые вещества и несколько видов оружия, в том числе пистолет-пулемет. Задержанных будут судить по статье о терроризме. По данным СМИ, среди заложников пострадал один человек — ранение в ногу получил оператор.
На фоне столкновений президент Эквадора издал декрет о внутреннем вооруженном конфликте на территории страны. Для сопротивления бандитским группировкам власти привлекли армию. В центр столицы стянули военную технику. На улицах начались грабежи и поджоги машин, вооруженные люди попытались проникнуть в здания университетов.
По информации в местных изданиях, в ходе столкновений с силовиками погибли как минимум десять человек, в том числе двое полицейских. Также сообщается, что преступники похитили семерых сотрудников полиции.
Беспорядки на улицах и бунты в местных тюрьмах начались после того, как стало известно о побеге из тюрьмы главаря одной из опаснейших группировок (по другой информации, сбежали два бандита). По данным El Universo, глава одной из банд был осужден в 2011 году на 34 года за организованную преступность, торговлю наркотиками и убийства. Сообщается, что это уже не первый его побег.
После серии бунтов и побега главаря банды президент Эквадора установил в стране режим чрезвычайной ситуации, который должен продлиться 60 дней. Власти заявили, что намерены восстановить контроль над пенитенциарной системой.
В нескольких тюрьмах в заложниках у бунтующих преступников остаются почти 140 человек — охранники и представители администрации, пишут местные издания.
Всего в списке организованных преступных группировок, которые признаны террористическими и объявлены военными целями, — 22 банды.
Напомним, Нобоа стал президентом Эквадора в ноябре прошлого года. Он заявил, что одна из главных его задач на посту — борьба с преступностью, наркотрафиком и криминальными группировками. В том числе он предлагал построить в стране новые тюрьмы.
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