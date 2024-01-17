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Минздрав: в Новосибирске 14 человек получили ожоги из-за крупной коммунальной аварии

10.56 Четверг, 18 января 2024
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Новосибирске в результате крупной коммунальной аварии, которая произошла накануне, 14 человек получили ожоги.

Трое госпитализированы в ожоговый центр, сообщили в региональном Минздраве.

«В ожоговый центр облбольницы поступили три пациента, пострадавших при коммунальной аварии на левом берегу Новосибирска <...> К настоящему моменту в скорую помощь и больницы Новосибирска обратились 14 человек, получивших термические ожоги», — говорится в сообщении. По словам врачей, состояние госпитализированных стабильное.

В местных изданиях пишут, что один из пострадавших — владелец машины, который пытался ее отогнать и упал в лужу с кипятком.

Из-за аварии без тепла остались в том числе больницы. Глава регионального Минздрава Константин Хальзов сообщил, что к утру 18 января к теплоснабжению подключены все круглосуточные стационары левобережья, кроме корпуса туберкулезной больницы. Там температурный режим обеспечивается электрическими обогревателями. Из-за аварии госпитализацию пациентов приостанавливали одна клиническая больница, стационар центра репродукции, а также роддом. В министерстве утверждают, что утром в четверг медорганизации возвращаются к штатной работе.

Губернатор Новосибирской области Травников поручил привлечь к устранению аварии дополнительные бригады — «не только из Новосибирска, но также из Бердска, Оби, Искитима и Кольцово». Кроме того, по его словам, «помогают промышленные предприятия и студенты колледжей».

Губернатор утверждает, что в отличие от аварии, которая случилась 11 января, «в этот раз зону повреждения удалось локализовать, поэтому количество домов, которые попали под полное отключение, намного меньше» (сколько именно — он не уточнил).

Мэрии поручено обеспечить для жителей пункты обогрева и горячего питания.

Напомним, прорыв в системе теплоснабжения Новосибирска произошел накануне, через шесть дней после другой крупной коммунальной аварии.

Также на этой неделе трубу с кипятком прорвало в центре Нижнего Новгорода, ожоги получили 12 человек.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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