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В Новосибирске из-за коммунальной аварии более ста домов остались без тепла
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Новосибирске в ночь на четверг произошла крупная коммунальная авария.
Без отопления и горячей воды остались более 100 домов и 13 соцучреждений в двух районах. Кроме того, затопило трамвайные пути, из-за чего два трамвайных маршрута изменили схему движения, сообщили в мэрии.
Несколько школ переведены на дистанционное обучение, где-то сократили уроки. Закрыт как минимум один детсад, родителей предупредили, что в течение дня их могут попросить забрать детей из других детских садов.
«Организована выдача средств обогрева по заявкам руководителей социальных объектов с круглосуточным пребыванием людей. Специалисты социальных служб мэрии города Новосибирска обзванивают и консультируют одиноких и находящихся на надомном обслуживании людей», — сообщают в мэрии.
Ремонтники откачивает воду из затопленных участков частного сектора. В Сибирской генерирующей компании сообщили, что поврежден участок трубы, которая была проложена еще в 1974 году. На территории проводят замеры температуры внутри жилых квартир, а также в детских садах. По состоянию на 10 утра, температура в домах составляет от 19 до 25 градусов, в детских садах — 20-21С, говорят в СГК. Позже в компании добавили, что контур отключения удалось сузить — число жилых домов без отопления уменьшилось со 104 до 68.
В мэрии сообщили, что для устранения последствий аварии городские службы переведены в режим «Повышенная готовность».
Без отопления и горячей воды остались более 100 домов и 13 соцучреждений в двух районах. Кроме того, затопило трамвайные пути, из-за чего два трамвайных маршрута изменили схему движения, сообщили в мэрии.
Несколько школ переведены на дистанционное обучение, где-то сократили уроки. Закрыт как минимум один детсад, родителей предупредили, что в течение дня их могут попросить забрать детей из других детских садов.
«Организована выдача средств обогрева по заявкам руководителей социальных объектов с круглосуточным пребыванием людей. Специалисты социальных служб мэрии города Новосибирска обзванивают и консультируют одиноких и находящихся на надомном обслуживании людей», — сообщают в мэрии.
Ремонтники откачивает воду из затопленных участков частного сектора. В Сибирской генерирующей компании сообщили, что поврежден участок трубы, которая была проложена еще в 1974 году. На территории проводят замеры температуры внутри жилых квартир, а также в детских садах. По состоянию на 10 утра, температура в домах составляет от 19 до 25 градусов, в детских садах — 20-21С, говорят в СГК. Позже в компании добавили, что контур отключения удалось сузить — число жилых домов без отопления уменьшилось со 104 до 68.
В мэрии сообщили, что для устранения последствий аварии городские службы переведены в режим «Повышенная готовность».
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