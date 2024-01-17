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В Новосибирске снова произошла крупная коммунальная авария
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Новосибирске в среду произошла очередная коммунальная авария.
Местные издания публикуют кадры, на которых видно густые клубы пара над городом. На дорогах образовались пробки. Трамваи и автобусы изменили маршруты для объезда перекрытого аварийного участка, сообщили в мэрии.
Очередной коммунальный прорыв прокомментировал губернатор Травников.
«Произошла новая авария в системе теплоснабжения Ленинского района на улице Петропавловской. Это, очевидно, стало следствием недавней аварии, произошедшей 11 января, во время которой был резко сброшен теплоноситель в сети и нагрузка на трубопроводы увеличилась», — написал глава региона.
По его словам, местные власти собирают оперативный штаб по устранению дефекта. Чиновники определяют зону отключения. Точное количество объектов власти не называют, однако в местных изданиях предполагают, что под отключение могут попасть около 200 домов и шесть медицинских учреждений. В некоторых домах тепло не дали еще после предыдущей аварии, которая произошла на прошлой неделе, пишут СМИ.
Сообщается, что несколько человек обратились в больницы с ожогами. Официального подтверждения этой информации нет.
В региональном Минздраве предупредили, что в связи с аварией на теплотрассе больницы работают «в режиме теплосбережения».
«В случае снижения давления в системе теплоснабжения, больницы и поликлиники будут принимать меры по предотвращению размораживания систем отопления в зданиях», — говорится в сообщении министерства. Там добавили, что министерство здравоохранения Новосибирской области «готовит схему перераспределения потоков экстренных пациентов в стационары правого берега».
Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске произошла крупная коммунальная авария. Без отопления и горячей воды остались более 100 домов и 13 соцучреждений в двух районах. Кроме того, затопило трамвайные пути.
В каких регионах жители остались без тепла из-за коммунальных аварий — можно посмотреть в нашем материале.
Местные издания публикуют кадры, на которых видно густые клубы пара над городом. На дорогах образовались пробки. Трамваи и автобусы изменили маршруты для объезда перекрытого аварийного участка, сообщили в мэрии.
Очередной коммунальный прорыв прокомментировал губернатор Травников.
«Произошла новая авария в системе теплоснабжения Ленинского района на улице Петропавловской. Это, очевидно, стало следствием недавней аварии, произошедшей 11 января, во время которой был резко сброшен теплоноситель в сети и нагрузка на трубопроводы увеличилась», — написал глава региона.
По его словам, местные власти собирают оперативный штаб по устранению дефекта. Чиновники определяют зону отключения. Точное количество объектов власти не называют, однако в местных изданиях предполагают, что под отключение могут попасть около 200 домов и шесть медицинских учреждений. В некоторых домах тепло не дали еще после предыдущей аварии, которая произошла на прошлой неделе, пишут СМИ.
Сообщается, что несколько человек обратились в больницы с ожогами. Официального подтверждения этой информации нет.
В региональном Минздраве предупредили, что в связи с аварией на теплотрассе больницы работают «в режиме теплосбережения».
«В случае снижения давления в системе теплоснабжения, больницы и поликлиники будут принимать меры по предотвращению размораживания систем отопления в зданиях», — говорится в сообщении министерства. Там добавили, что министерство здравоохранения Новосибирской области «готовит схему перераспределения потоков экстренных пациентов в стационары правого берега».
Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске произошла крупная коммунальная авария. Без отопления и горячей воды остались более 100 домов и 13 соцучреждений в двух районах. Кроме того, затопило трамвайные пути.
В каких регионах жители остались без тепла из-за коммунальных аварий — можно посмотреть в нашем материале.
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