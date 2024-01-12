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В центре Нижнего Новгорода прорвало трубу с кипятком, 10 человек получили ожоги
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В центре Нижнего Новгорода прорвало трубу с горячей водой. Десять человек, в том числе ребенок, получили ожоги.
Все пострадавшие были доставлены в ожоговый центр, пишут РИА Новости со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф. Сообщается, что взрослые будут проходить лечение амбулаторно, ребенка с ожогами 2-3% будут лечить в стационаре.
В местных изданиях пишут, что в результате коммунальной аварии без отопления остались 20 многоквартирных домов.
В компании «Теплоэнерго» сообщили, что сотрудники устраняют повреждение на теплосети в районе перекрестка ул. Славянская-Студеная. «На время проведения работ ресурс может подаваться на сниженных параметрах. Место повреждения локализовано, проводятся подготовительные работы для устранения утечки», — говорят в компании, не уточняя количество объектов.
В нижегородских телеграм-каналах публикуют видео, на которых улицы окутаны паром, на тротуарах и проезжей части — потоки горячей воды.
Местные власти коммунальную аварию пока не комментировали.
Напомним, год назад, 6 января, в Нижнем Новгороде погибли двое рабочих, упавших в яму с кипятком в подвале жилого дома. Рабочие спустились в подвал для проведения аварийных работ.
Обновлено. Позже региональный Минздрав сообщил, что число пострадавших при прорыве трубы с кипятком увеличилось до 12 человек, среди них — двое детей.
Все пострадавшие были доставлены в ожоговый центр, пишут РИА Новости со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф. Сообщается, что взрослые будут проходить лечение амбулаторно, ребенка с ожогами 2-3% будут лечить в стационаре.
В местных изданиях пишут, что в результате коммунальной аварии без отопления остались 20 многоквартирных домов.
В компании «Теплоэнерго» сообщили, что сотрудники устраняют повреждение на теплосети в районе перекрестка ул. Славянская-Студеная. «На время проведения работ ресурс может подаваться на сниженных параметрах. Место повреждения локализовано, проводятся подготовительные работы для устранения утечки», — говорят в компании, не уточняя количество объектов.
В нижегородских телеграм-каналах публикуют видео, на которых улицы окутаны паром, на тротуарах и проезжей части — потоки горячей воды.
Местные власти коммунальную аварию пока не комментировали.
Напомним, год назад, 6 января, в Нижнем Новгороде погибли двое рабочих, упавших в яму с кипятком в подвале жилого дома. Рабочие спустились в подвал для проведения аварийных работ.
Обновлено. Позже региональный Минздрав сообщил, что число пострадавших при прорыве трубы с кипятком увеличилось до 12 человек, среди них — двое детей.
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