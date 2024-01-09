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Глава Кургана, которая была задержана в декабре, ушла в отставку
Фото: Вечерние ведомости
Глава Кургана Елена Ситникова ушла в отставку по собственному желанию. Причиной стало состояние здоровья, заявили в среду в администрации города.
«Елена Ситникова ушла в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья. Депутаты Курганской городской Думы единогласно поддержали её решение», — говорится в сообщении по итогам внеочередного заседания местной Думы.
Напомним, в конце декабря Ситникова была задержана силовиками, писали СМИ. РИА Новости со ссылкой на Курганский горсуд пишут, что она обвиняется по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). При этом в отношении Ситниковой была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и обязательства о явке по вызову следователя или в суд, пишет агентство.
В администрации города добавили, что председатель Думы поблагодарил Ситникову за совместную работу и вручил благодарственное письмо. Также сообщается, что она «остается в команде» и с завтрашнего дня переходит на другую работу.
Временно исполнять полномочия главы Кургана будет первый заместитель главы Анастасия Аргышева.
«Елена Ситникова ушла в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья. Депутаты Курганской городской Думы единогласно поддержали её решение», — говорится в сообщении по итогам внеочередного заседания местной Думы.
Напомним, в конце декабря Ситникова была задержана силовиками, писали СМИ. РИА Новости со ссылкой на Курганский горсуд пишут, что она обвиняется по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). При этом в отношении Ситниковой была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и обязательства о явке по вызову следователя или в суд, пишет агентство.
В администрации города добавили, что председатель Думы поблагодарил Ситникову за совместную работу и вручил благодарственное письмо. Также сообщается, что она «остается в команде» и с завтрашнего дня переходит на другую работу.
Временно исполнять полномочия главы Кургана будет первый заместитель главы Анастасия Аргышева.
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