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Задержана глава Кургана Елена Ситникова
Фото: Вечерние Ведомости
Глава Кургана Елена Ситникова задержана правоохранительными органами.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Причина задержания не уточняется.
В местных изданиях пишут, что задержание может быть связано с расследованием уголовного дела о весенних лесных пожарах. Официального подтверждения этой информации, а также данных о самом задержании, пока нет.
На сайте главы города сообщается, что Ситникова проработала в органах исполнительной власти и местного самоуправления 26 лет.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Причина задержания не уточняется.
В местных изданиях пишут, что задержание может быть связано с расследованием уголовного дела о весенних лесных пожарах. Официального подтверждения этой информации, а также данных о самом задержании, пока нет.
На сайте главы города сообщается, что Ситникова проработала в органах исполнительной власти и местного самоуправления 26 лет.
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