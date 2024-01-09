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Жители Электростали развели костер на улице, чтобы обратить внимание на холод в квартирах
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Жители подмосковной Электростали собрались у костра, разведенного на улице, чтобы обратить внимание властей на холод в квартирах.
Видео появилось в соцсетях и СМИ. По словам собравшихся, в их домах температура не превышает 10-18 градусов. Не спасают обогреватели, некоторые пытаются обогреть помещения с помощью газовых плит. Люди утверждают, что проблемы с отоплением в многоквартирных домах начались еще в середине декабря. Они просят местную администрацию и губернатора Московской области обратить внимание на проблему и принять меры. На видео люди подбрасывают в костер доски, греют руки и хором повторяют: «Замерзаем!».
Глава Электростали, секретарь местного отделения «ЕР» Инна Волкова заявила накануне, что котельная «Восточная» нуждается в капитальном ремонте. Она утверждает, что уже закуплены комплектующие, однако пока приступить к ремонту не могут, так как сейчас… слишком холодно.
«Для его (капремонта — прим. ред.) проведения уже закуплены и доставлены комплектующие, сформированы бригады. Однако работы возможно провести только при подходящих погодных условиях — сейчас слишком холодно», — написала Волкова в телеграм-канале.
По ее словам, коммунальщики восстанавливают работу вышедшего из строя сетевого насоса, ресурсоснабжающие организации работают в круглосуточном режиме. Также Волкова добавила, что власти «прорабатывают вопрос» о перерасчёте за отопление.
Глава региона Воробьев в последние дни занят проблемами отопления в подмосковном Подольске. Так, власти просят жителей находиться в домах во время подачи отопления, чтобы «не допустить новых локальных аварий». «Например, вчера на Симферопольской затопило весь подъезд, потому что в одной из квартир лопнул полотенцесушитель, дома никого не оказалось», — написал в телеграм-канале губернатор Воробьев.
В Подольске, напомним, накануне по решению Путина было объявлено о национализации Климовского патронного завода после аварии на котельной.
Видео появилось в соцсетях и СМИ. По словам собравшихся, в их домах температура не превышает 10-18 градусов. Не спасают обогреватели, некоторые пытаются обогреть помещения с помощью газовых плит. Люди утверждают, что проблемы с отоплением в многоквартирных домах начались еще в середине декабря. Они просят местную администрацию и губернатора Московской области обратить внимание на проблему и принять меры. На видео люди подбрасывают в костер доски, греют руки и хором повторяют: «Замерзаем!».
Глава Электростали, секретарь местного отделения «ЕР» Инна Волкова заявила накануне, что котельная «Восточная» нуждается в капитальном ремонте. Она утверждает, что уже закуплены комплектующие, однако пока приступить к ремонту не могут, так как сейчас… слишком холодно.
«Для его (капремонта — прим. ред.) проведения уже закуплены и доставлены комплектующие, сформированы бригады. Однако работы возможно провести только при подходящих погодных условиях — сейчас слишком холодно», — написала Волкова в телеграм-канале.
По ее словам, коммунальщики восстанавливают работу вышедшего из строя сетевого насоса, ресурсоснабжающие организации работают в круглосуточном режиме. Также Волкова добавила, что власти «прорабатывают вопрос» о перерасчёте за отопление.
Глава региона Воробьев в последние дни занят проблемами отопления в подмосковном Подольске. Так, власти просят жителей находиться в домах во время подачи отопления, чтобы «не допустить новых локальных аварий». «Например, вчера на Симферопольской затопило весь подъезд, потому что в одной из квартир лопнул полотенцесушитель, дома никого не оказалось», — написал в телеграм-канале губернатор Воробьев.
В Подольске, напомним, накануне по решению Путина было объявлено о национализации Климовского патронного завода после аварии на котельной.
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