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Воробьев: Путин поручил национализировать Климовский патронный завод после аварии
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Климовский патронный завод будет национализирован после аварии на котельной, из-за которой жители остались без тепла.
Об этом заявил губернатор Московской области Воробьев. По его словам, соответствующее решение было принято Путиным.
«По решению президента был запущен механизм национализации "Климовского специализированного патронного завода". После того, как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать ее модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами», — написал губернатор в телеграм-канале.
Ранее в СК РФ сообщили о задержании начальника котельной и гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». Также был задержан заместитель главы администрации Подольска.
По словам Воробьева, сейчас из 176 домов к отоплению подключены 86. «За каждым домом закреплен отдельный человек с бригадой, который контролирует запуск отопления и электричества», — сообщил глава региона.
Он добавил, что в городе планируется изменить тарифы. «Даже до присоединения к Подольску, здесь была самая дорогая вода в Подмосковье. Так быть не должно, вопрос мы приняли в разработку. Тарифы будут изменены», — утверждает Воробьев.
Во вторник пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что проблемы с отоплением в ряде регионов связаны с износом систем. Однако, по его мнению, за 10–15 лет «обновить все трубы невозможно».
Об этом заявил губернатор Московской области Воробьев. По его словам, соответствующее решение было принято Путиным.
«По решению президента был запущен механизм национализации "Климовского специализированного патронного завода". После того, как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать ее модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами», — написал губернатор в телеграм-канале.
Ранее в СК РФ сообщили о задержании начальника котельной и гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». Также был задержан заместитель главы администрации Подольска.
По словам Воробьева, сейчас из 176 домов к отоплению подключены 86. «За каждым домом закреплен отдельный человек с бригадой, который контролирует запуск отопления и электричества», — сообщил глава региона.
Он добавил, что в городе планируется изменить тарифы. «Даже до присоединения к Подольску, здесь была самая дорогая вода в Подмосковье. Так быть не должно, вопрос мы приняли в разработку. Тарифы будут изменены», — утверждает Воробьев.
Во вторник пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что проблемы с отоплением в ряде регионов связаны с износом систем. Однако, по его мнению, за 10–15 лет «обновить все трубы невозможно».
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