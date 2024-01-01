Возрастное ограничение 18+
СК: в Подольске после аварии на теплотрассе возбуждены уголовные дела, задержаны три человека
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В подмосковном Подольске, где из-за аварии на теплотрассе сотни жителей остались без отопления в морозы, задержаны три человека.
По данным СК, были возбуждены уголовные дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», а также заместитель главы администрации Подольска. «Он подозревается в том, что, исполняя обязанности по контролю за подготовкой и эксплуатацией котельной, зная о необходимости проверки оборудования для отопительного сезона, а также о наличии его дефектов, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. и выдал заводу паспорт готовности, что привело к аварии на теплотрассе», — говорится в сообщении СК РФ.
На рабочих местах задержанных проведены обыски, идут допросы.
Накануне губернатор Московской области Воробьев встретился с жителями. По его словам, сейчас в «разных частях города» принимают срочные меры — идет перекладка труб, работа с задвижками, работа на магистралях, центральном тепловом пункте, в подвалах домов. После этих срочных мер власти намерены перейти «к системной работе». «После этого мы перейдем к системной работе: будем приводить в порядок сети всего города <...> будем модернизировать и менять все узлы, которые несут в себе хоть какой-то риск», — утверждает губернатор.
По его словам, в местной гимназии для жителей организован центр помощи. «У школы есть своя котельная, поэтому жители смогли здесь отдохнуть и отогреться», — написал Воробьев.
Поквартиный обход проводят волонтеры, они составляют списки необходимого, а также «помогают доставить жителям теплые пледы и обогреватели», пишет глава региона.
Школы переведены на дистанционное обучение, в детских садах организованы дежурные группы.
Напомним, авария произошла 4 января, без отопления остались жители микрорайона Климовск в Подольске. Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил СМИ, что Владимир Путин заслушал доклад губернатора Московской области о ситуации с отоплением. Путин поручил главе МЧС и компании «Россети» «продолжать принимать все возможные меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения», сказал Песков.
По данным СК, были возбуждены уголовные дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», а также заместитель главы администрации Подольска. «Он подозревается в том, что, исполняя обязанности по контролю за подготовкой и эксплуатацией котельной, зная о необходимости проверки оборудования для отопительного сезона, а также о наличии его дефектов, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. и выдал заводу паспорт готовности, что привело к аварии на теплотрассе», — говорится в сообщении СК РФ.
На рабочих местах задержанных проведены обыски, идут допросы.
Накануне губернатор Московской области Воробьев встретился с жителями. По его словам, сейчас в «разных частях города» принимают срочные меры — идет перекладка труб, работа с задвижками, работа на магистралях, центральном тепловом пункте, в подвалах домов. После этих срочных мер власти намерены перейти «к системной работе». «После этого мы перейдем к системной работе: будем приводить в порядок сети всего города <...> будем модернизировать и менять все узлы, которые несут в себе хоть какой-то риск», — утверждает губернатор.
По его словам, в местной гимназии для жителей организован центр помощи. «У школы есть своя котельная, поэтому жители смогли здесь отдохнуть и отогреться», — написал Воробьев.
Поквартиный обход проводят волонтеры, они составляют списки необходимого, а также «помогают доставить жителям теплые пледы и обогреватели», пишет глава региона.
Школы переведены на дистанционное обучение, в детских садах организованы дежурные группы.
Напомним, авария произошла 4 января, без отопления остались жители микрорайона Климовск в Подольске. Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил СМИ, что Владимир Путин заслушал доклад губернатора Московской области о ситуации с отоплением. Путин поручил главе МЧС и компании «Россети» «продолжать принимать все возможные меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения», сказал Песков.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловские ведомства пообещали работать в режиме повышенной готовности в праздники
31 декабря 2023
31 декабря 2023