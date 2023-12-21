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В Ижевске на третьем этаже жилого дома взорвался газ, есть пострадавший
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
В Ижевске в квартире на третьем этаже жилого многоквартирного дома взорвался газ.
Есть пострадавший, он в больнице.
«В шестом часу утра поступило сообщение о хлопке в многоквартирном жилом доме по ул. Воровского в Ижевске. По предварительным данным, произошло воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения в двухкомнатной квартире на третьем этаже», — сообщает ГУ МЧС по региону.
В результате взрыва деформирована перегородка между комнатой и кухней, также повреждены стекла у трех окон. Несущие стены и перекрытия не повреждены, добавили в ведомстве.
Пострадал молодой человек 2004 года рождения, он госпитализирован. Причина происшествия устанавливается.
Вчера, 26 декабря, газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в Казани. Взрыв произошел на четвертом этаже, пострадал 39-летний мужчина, снимавший квартиру. Он также был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Есть пострадавший, он в больнице.
«В шестом часу утра поступило сообщение о хлопке в многоквартирном жилом доме по ул. Воровского в Ижевске. По предварительным данным, произошло воспламенение газовоздушной смеси без последующего горения в двухкомнатной квартире на третьем этаже», — сообщает ГУ МЧС по региону.
В результате взрыва деформирована перегородка между комнатой и кухней, также повреждены стекла у трех окон. Несущие стены и перекрытия не повреждены, добавили в ведомстве.
Пострадал молодой человек 2004 года рождения, он госпитализирован. Причина происшествия устанавливается.
Вчера, 26 декабря, газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в Казани. Взрыв произошел на четвертом этаже, пострадал 39-летний мужчина, снимавший квартиру. Он также был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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