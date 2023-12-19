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В Казани в жилом пятиэтажном доме взорвался газ
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Казани в жилом пятиэтажном доме взорвался газ.
Взрыв произошел на четвертом этаже.
«В 11:06 26 декабря поступило сообщение предварительно о хлопке газовоздушной смеси в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Гудованцева, 31 в Казани», — сообщили в региональном ГУ МЧС.
Пожарные спасли одного человека, из окна четвертого этажа его спустили по трехколенной лестнице. О его состоянии не сообщается.
Дальнейшая информация уточняется, добавили в МЧС.
Обновлено: в региональном СУ СК уточнили, что пострадал 39-летний мужчина, снимавший квартиру. Он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Взрыв произошел на четвертом этаже.
«В 11:06 26 декабря поступило сообщение предварительно о хлопке газовоздушной смеси в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Гудованцева, 31 в Казани», — сообщили в региональном ГУ МЧС.
Пожарные спасли одного человека, из окна четвертого этажа его спустили по трехколенной лестнице. О его состоянии не сообщается.
Дальнейшая информация уточняется, добавили в МЧС.
Обновлено: в региональном СУ СК уточнили, что пострадал 39-летний мужчина, снимавший квартиру. Он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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