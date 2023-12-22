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В аэропорту Челябинска самолет, прилетевший из Москвы, уперся в сугроб

12.33 Вторник, 26 декабря 2023
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
Самолет «Аэрофлота», прилетевший из Москвы в Челябинск (рейс SU1532), уперся в сугроб на взлетно-посадочной полосе.

В пресс-службе компании сообщили, что на рулежной дорожке вовремя не убрали снег.

«Аэропорт Челябинска не обеспечил достаточную уборку от снега на рулежной дорожке, в результате чего при развороте произошло скольжение самолета, прибывшего рейсом SU1532 из Москвы. Воздушное судно на маршруте руления уперлось в сугроб, при этом пределы рулежной дорожки не покинуло», — рассказали в пресс-службе перевозчика.

Там добавили, что экипаж запросил буксировочный тягач.

Позже самолет был осмотрен инженерно-техническим персоналом. «В 9:45 по местному времени воздушное судно вылетело обратным рейсом в Москву», — говорится в сообщении.

В местных СМИ пишут, что пассажиров рейса полтора часа продержали в самолете. Выехать на стоянку борт не мог, трап тоже не подавали, «решить проблему пытались мужчины с лопатами», пишет 74.RU. По информации издания, одному из пассажиров из-за долгого ожидания и духоты стало плохо.

Челябинскую область во вторник накрыл мощный снегопад. По сообщениям властей, на данный момент выпало уже около 20 см осадков. На ряде региональных дорог введены ограничения движения.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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