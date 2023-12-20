Челябинскую область накрыл мощный снегопад, на дорогах ограничено движение

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Челябинской области мощный снегопад. По сообщениям властей, на данный момент выпало уже около 20 см осадков.На дорогах пробки, для расчистки от снега на ряде региональных дорог введены ограничения движения.«На значительной части Челябинской области сильнейший снегопад. В эпицентре циклона — сам Челябинск и близлежащие районы. В среднем уже выпало 20 см осадков. По прогнозу снег будет идти весь день. Дополнительная сложность — сильные порывы ветра», — написал в телеграм-канале губернатор Алексей Текслер.По его словам, утром во вторник автомобилисты и пешеходы столкнулись со значительными трудностями.«Работу дорожники и коммунальщики продолжат до полной стабилизации обстановки. Прошу всех отнестись с пониманием к временным трудностям и ограничениям. Также прошу пока воздержаться от дальних поездок, помогать друг другу в сложных ситуациях», — призвал глава региона.