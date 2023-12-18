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В ГД внесли законопроект о психологической поддержке безработных

16.42 Понедельник, 25 декабря 2023
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Группа депутатов (фракция «ЕР») и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий изменения в закон о занятости населения.

В документе говорится в том числе о психологической поддержке безработных. Такая поддержка указана в перечне функций регионов.

«Поправками подробно прописываются функции регионов в содействии занятости граждан, включая оказание помощи в составлении анкеты, психологической поддержке безработных граждан, организации профессионального обучения и содействию началу осуществления предпринимательской деятельности и т.д.», — прокомментировала соавтор законопроекта депутат ГД Светлана Бессараб.

В тексте документа говорится о «психологической поддержке безработных граждан, социальной адаптации граждан, ищущих работу», однако что именно подразумевается под такой поддержкой, авторы законопроекта не конкретизируют.

Добавим также, что законопроект предлагает ввести понятие «социальной занятости инвалидов». Авторы полагают, что это будет способствовать «социальной адаптации и вовлеченности инвалидов в жизнь общества».

Кроме того, в тексте документа говорится об организации временного трудоустройства несовершеннолетних (с 14 до 18 лет, в свободное от учебы время), а также о содействии «приоритетному трудоустройству граждан, завершивших прохождение военной службы по мобилизации, или военной службы по контракту» (и членов их семей).

Особенное внимание уделяется занятости предпенсионеров, говорят авторы инициативы. По их словам, новый закон о занятости был проработан «в соответствии с современными реалиями рынка труда».

Напомним, в ноябре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что главная проблема экономики в стране — нехватка рабочей силы.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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