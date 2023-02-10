«Гипертонический сюрприз». Как пациенты узнают о своих несуществующих болезнях, которые врачи лечат за бюджетный счет

От редакции: если вы обнаружили у себя приписки медуслуг, просим написать нам об этом на этот адрес im@veved.ru. Будем разбираться вместе.

Как узнать, какие услуги вам оказывали



Выписку можно заказать на Госуслугах (Здоровье — Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости). Данные доступны с 2016 года. Как правило, выписка приходит за несколько минут.



Узнать об услугах можно в личном кабинете на сайте ТФОМС.



Что делать, «если вас там не стояло»…



Оставить жалобу можно на сайте вашей страховой. Также можно позвонить на горячую линию ТФОМС, горячую линию Росздравнадзора (или все-таки воспользоваться на их сайте вот Оставить жалобу можно на сайте вашей страховой. Также можно позвонить на горячую линию ТФОМС, горячую линию Росздравнадзора (или все-таки воспользоваться на их сайте вот этой формой).

Аля Трынова © Вечерние ведомости

История о том, как журналист «Вечерних ведомостей» Алевтина Трынова случайно узнала о серьезном диагнозе, который ей, оказывается, поставили еще в прошлом году, попыталась выяснить масштаб проблемы, а также понять, кому выгодны приписки несуществующих медуслуг.В конце — информация о том, как узнать, какие именно медицинские услуги и за какие деньги вы получали. Или не получали.В начале февраля я, пациент Алевтина Трынова, пришла на прием к врачу. Мы обсуждали разные неприятные штуки, которые могут со мной произойти, если я буду пренебрегать лечением своего основного заболевания — сахарного диабета и его многочисленных осложнений.Например, проблемы с памятью.— Что же вы, Алевтина, ведь для вашей профессии ухудшение памяти — это катастрофа. К тому же плюс ко всему — вот, у вас уже появилась гипертония и сердечное заболевание…— Эм… Простите, что? Гипертония? Сердечное?— Ну вот, вы были на приеме в своей поликлинике в прошлом ноябре, вам поставили диагноз «гипертония». И проблемы с сердцем, — говорит врач, глядя в монитор. Экран мне не видно, но я понимаю, что там некая единая информационная система, в которой врачи могут узнать всю историю моей пациентской жизни и болезни.— Я не была на приеме в поликлинике в прошлом ноябре, — говорю уверенно.— А вы точно это помните? Вы не могли… забыть? Подумайте.«Газлайтинг 80-го уровня», думаю я.— Я уверена на 146 процентов. Я бы запомнила такой серьезный диагноз. Но главное — я вообще-то по жизни гипотоник! Здесь какая-то ошибка.Врач пожала плечами. Но на всякий случай назвала имя медработника, который написал мне диагноз, и даты приема в поликлинике.Я решила отстоять честь своей памяти.Очень интересная, но, к сожалению, мало востребованная пациентами штука есть на портале Госуслуг. Вы можете заказать выписку, в которой будут указаны все медицинские услуги, которыми вы пользовались за определенный период времени, и их стоимость. Там можно найти много любопытного.Едва выйдя из кабинета врача, я заказала такую выписку в приложении Госуслуг на смартфоне. Отчет пришел спустя две минуты.Оказалось, что в ноябре я не просто «была на приеме» в своей поликлинике при ГБУЗ СО ЦГКБ №6, а «была на приеме в отделении неотложной помощи», где врач эту неотложную помощь мне «оказал». Через неделю врач снова «осмотрел» меня на повторной консультации.Диагноз и конкретные детали лечения в выписке не указываются (поэтому про гипертонию я могла узнать только от другого врача, у которого есть доступ к медицинским базам). Зато в выписке указана стоимость услуг. За первую — 787 рублей, за вторую — 370 рублей.Да, сумма за год более чем скромная. Но сколько ещё таких (с «мёртвыми душами» сравнение будет не самым удачным) — пациентов с несуществующими приемами и диагнозами?Весь вечер редакция развлекалась с выписками. В нашем небольшом коллективе нашелся еще один пациент, которому в октябре 2020 года, оказывается, без его ведома «сделали прививку» в поликлинике УрФУ (70 рублей) и «осмотрели» на терапевтическом приеме (360 рублей).Несколько человек с сахарным диабетом, с которыми я поговорила, сказали, что сталкивались с приписками хотя бы один раз или сталкиваются «периодически». Одна из девушек рассказала, что на приеме у врача случайно узнала о своей тяжелой реанимации, в которой она якобы пролежала в 2021 году (хотя при этом девушка в эти дни находилась дома с ковидом). «Врач спросила меня на приеме, как я себя чувствую после трех недель реанимации. А я растерялась: я что-то пропустила? Я лежала с амнезией?», — рассказала она. Также, по ее словам, в выписке с Госуслуг за 2021 год у нее числятся как минимум 6 несуществующих выездов врачей на дом.Другая наша собеседница (женщина, которая часто посещает докторов) рассказала, что факты приписок не скрывают и сами врачи, но доступ к таким сакральным знаниям имеют не все пациенты. «Мне наша участковая говорила, что они хроникам приписывают посещения. Потому что хроников должны наблюдать, а они не успевают», — сказала собеседница, добавив, что явки в ее поликлинике приписывают только «надежным пациентам».Проблема — общероссийская. Хроническая. Но, судя по всему, подход к ее решению — симптоматический и неэффективный.Время от времени в сети появляются жалобы жителей того или иного региона на врачебные приписки. Следом спешит проверка конкретной больницы, какого-нибудь врача лишают премии, поликлинику штрафуют и проблема на время забывается. Но, как вирус герпеса, остается с человеком до следующего рецидива.Так, в 2015 году жители Москвы стали массово жаловаться в соцсетях на «липовые» медуслуги, которые они обнаружили у себя в медкартах. После этого министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила Федеральному фонду ОМС провести проверку (в столичном отделении). В тот же день, 8 декабря, в Росздравнадзоре оперативно «заработал специальный ресурс, куда граждане из любого региона страны могут пожаловаться на приписки со стороны медперсонала». Позже в ведомстве отрапортовали, что только за первые сутки к ним поступило 33 жалобы: 27 из Москвы, 2 из Новосибирска и по одному обращению из Алтайского края, Московской области, Оренбурга и Санкт-Петербурга. «По каждому поступившему заявлению будут проведены контрольные мероприятия», — отчитались тогда в ведомстве. Но, судя по данным с сайта Росздравнадзора, такие отчеты не стали регулярными. Есть большие сомнения, что и этот «специальный ресурс» стал действенным инструментом обратной связи, потому что даже отыскать его на сайте ведомства непросто.Новый всплеск негодования пациентов был в 2018 году — в Тамбовской области (во время прямой линии губернатора) и Воронежской (там только в октябре ТФОМС получил более 60 жалоб на недостоверные сведения о медпомощи). Провели проверки. Забыли.В Екатеринбурге массовый интерес к несуществующим медуслугам возник в 2019 году. Тогда Дмитрий Ионин (на тот момент депутат Госдумы) написал в соцсетях о том, как, судя по документам, 17 раз «сходил» на приемы в горбольницу №6, «прошел» и вакцинацию, и диспансеризацию, хотя на самом деле в эти дни находился в другом городе. Это «лечение» помогло освоить больнице 4 535 рублей, писал Ионин. После в соцсетях люди стали массово проверять свои данные с сайта ТФОМС и нашли там много увлекательного.Но вот настал 2023 год. И журналисты снова задают одни и те же вопросы тем, кто давно должен навести в этой системе порядок.Одно уточнение. «Вечерние ведомости» направили официальные запросы в компетентные органы на примере ситуации, с которой столкнулась журналист Трынова. Но в ведомствах нам не стали рассказывать детали, потому что это касается персональных данных пациента Трыновой. В ответе Минздрава напомнили о врачебной тайне и письменном согласии пациента (добавив без подробностей, что «разбор данного случая в министерстве проведен»).Поэтому: пациент Трынова дала официальное согласие журналисту Трыновой на обработку своих данных и поговорила с ответственными людьми именно в качестве пациента. А потом пациент Трынова передала журналисту Трыновой, о чем ей рассказали ответственные люди. (Нет, у психиатра я еще не была. Или стоит внимательнее изучить выписку?)Из-за нестабильно работающей системы контроля страдают (и будут страдать) не только пациенты, но и другие «маленькие люди». Например, молодые врачи, на которых можно повесить груз ответственности и списать все на «ошибку молодости».В руководстве больницы пациенту Трыновой рассказали, что после жалобы на ее внезапно диагностированную гипертонию в медучреждении провели проверку.Так, представитель администрации назвала две основные причины сбоя.1., которая недавно пришла на работу в поликлинику. «Думаю, что доктор просто ошиблась, о чем она и написала в объяснительной. Это всё с учётом молодости и отсутствия стажа… Она безусловно будет лишена стимулирующих выплат, поскольку это неправильное обращение с документами», — примерно так сказала врач пациенту Трыновой, добавив несколько критических слов о системе обучения, при которой молодые специалисты идут работать в поликлинику «из-под палки».2.. В администрации критикуют АИС «Медицинская интегрированная регистратура» (МИР), которая, как говорят врачи, работает со сбоями. «Когда электронная система висит, доктора записывают данные на листочке от руки, а потом задним числом эти данные вносятся в систему», — жалуются врачи.В руководстве поликлиники говорят, что ошибки «периодически имеют место», особенно если у пациентов похожи номера карт или ФИО. Может быть, где-то в Екатеринбурге страдает от гипертонии вторая Алевтина Трынова.Другой представитель администрации больницы (рангом повыше), с которым пациент встретилась в другое время и в другом месте, практически слово в слово назвал те же причины сбоя: молодость и МИР.Молодого врача, по его словам, «будут наблюдать и проверять». А вот с МИРом сложнее.«Информационная система МИР очень плохо работает, это все знают. Она очень часто дает сбои. Поэтому врачи вынуждены после работы, в свое личное время, заводить туда данные пациентов. То есть существуют объективные причины, по которым возможны ошибки», — в свою очередь пожаловался сотрудник больницы.Эти объективные причины, судя по всему, скоро будут устранены. Врачи говорят, что уже в этом году их обещают перевести на ЕЦП — «Единую цифровую платформу», на которую они возлагают надежды.Впрочем, надежды возлагали и на МИР. «Автоматизированная информационная система «Медицинская интегрированная регистратура» (АИС «МИР») предназначена для улучшения качества и доступности медицинской помощи населению на основе создания единого информационного пространства», — говорится на сайте ГБУ СО «Оператор электронного правительства», которое осуществляет техподдержку медицинских информационных систем. Решение о разработке МИРа было принято в 2009 году, с 2010-го систему начали постепенно внедрять в медучреждения города (то есть работает она уже давно). Обслуживание этой системы, судя по данным с сайта госзакупок, совсем не дешевое (в сравнении с другими контрактами «Оператора электронного правительства»). Например, в прошлом году цена контракта на оказание услуг по обновлению АИС «Медицинская интегрированная регистратура» составила 18 553 333,30 рублей, а сумма контракта на «услуги по сопровождению» АИС «МИР» — 13 775 000,00 рублей.К слову о ЕЦП — цена контракта на услуги по обновлению программного обеспечения «Единой цифровой платформы» (которую так ждут врачи) в прошлом году составила 106 000 000,00 рублей.Ставки растут.Как утверждает представитель администрации больницы, каждый случай фактически не оказанной медуслуги тщательно расследуется. Но «злоупотребления все же встречаются». При этом он полагает, что врачам нет смысла приписывать несуществующие услуги ради денег, так как система финансирования поликлиник устроена иначе, и «эти 300-700 рублей за прием не пойдут врачу в карман».Тогда — зачем?Наш собеседник отрицает, что у больниц есть «планы по валу», за которыми они гонятся. Нет, к примеру, плана по охвату диабетиков, который должно выполнить медучреждение, чтобы не быть наказанным (например, в рамках какой-нибудь федеральной программы по борьбе с диабетом). Между тем, сотрудница одной из поликлиник сказала нам, что «неофициальный» план по приему пациентов все-таки существует и «если его не выполнить — лишат премии». Назвать свое имя и номер поликлиники она отказалась, поэтому проверить эти данные мы не смогли.Единственный план, существование которого наш собеседник из администрации все-таки подтвердил, — это план по диспансеризации. И если он не будет выполнен, то, например, главврач может быть наказан «в части стимулирующей части зарплаты».— Но ведь медпомощь оказывают, а не навязывают, верно? Если люди не хотят проходить диспансеризацию, мы же не можем тащить их силой?..— задается вопросом врач, отмечая, что пациенты в последнее время не хотят ни вакцинации, ни ревакцинации, ни диспансеризации.Напомним, еще несколько лет назад в регионах была настоящая гонка в рамках диспансеризации населения. Так, в 2015 году на круглом столе в Госдуме называли, какие регионы молодцы, а какие — аутсайдеры ( то есть еле дотянули до 50% от плана). На том же круглом столе Росздравнадзор отчитался о массовых проверках и санкциях (147 проверок, 66 предписаний, девять протоколов). Среди нарушений тогда были выявлены в том числе приписки о прохождении диспансеризации в нескольких регионах. Сообщалось, что «в отношении нарушителей были применены финансовые санкции».По словам представителя больницы, в некоторых случаях, когда в системе появляются несуществующие услуги (как с моей гипертонией), «нет финансово-криминального содержимого». Поэтому здесь не стоит «сразу рубить головы».Спрашиваю:— А может ли такое случиться, что другой врач на основании моей несуществующей гипертонии и болезни сердца, о которых он узнает из базы, примет неправильное решение о моем лечении? А я, например, лежу без сознания в диабетической коме и не могу объяснить про ошибки МИРа... Это уже криминал?Мой собеседник порассуждал о профессионализме врача, который «примет профессиональное решение в любой ситуации», но, увы, по существу на вопрос так и не ответил…Мы направили еще один редакционный запрос — в ТФОМС, чтобы попытаться понять, есть ли эффективное средство от этой системной хронической болезни.Или она, как и коррупция, пока лечению не поддается.