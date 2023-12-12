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В 29 регионах россияне смогут дистанционно проголосовать на мартовских выборах президента
Урна для голосования может и не понадобиться на выборах президента 2024 года – в 29 регионах можно будет проголосовать через ДЭГ
В ЦИК заявили, что 29 регионов России смогут подключиться к электронному голосованию. То есть избиратели смогут участвовать в выборах посредством онлайн-ресурсов.
«Из 30 регионов, где имелся опыт проведения ДЭГ, заявки на проведение прислали 28 регионов.
Также поступила заявка от Вологодской области, где ранее дистанционное электронное голосование не применялось. Однако в ходе тренировки ДЭГ вологодские избиратели проявили высокий интерес: на участие в тестовом голосовании записались почти 5% избирателей, и 80% из них приняли в нем участие. Это очень высокие показатели, которые дают нам возможность серьезно отнестись к инициативе Вологодской области», – заявила председатель ЦИК Памфилова.
Напомним, выборы президента России пройдут в 2024 году в марте. Это будут первые выборы президента, проголосовать на которых можно будет в течение трёх дней – с 15 по 17 марта. Ранее в ЦИК заявили, что 16 человек подали заявления на участие в этих выборах в качестве кандидатов.
«Из 30 регионов, где имелся опыт проведения ДЭГ, заявки на проведение прислали 28 регионов.
Также поступила заявка от Вологодской области, где ранее дистанционное электронное голосование не применялось. Однако в ходе тренировки ДЭГ вологодские избиратели проявили высокий интерес: на участие в тестовом голосовании записались почти 5% избирателей, и 80% из них приняли в нем участие. Это очень высокие показатели, которые дают нам возможность серьезно отнестись к инициативе Вологодской области», – заявила председатель ЦИК Памфилова.
Напомним, выборы президента России пройдут в 2024 году в марте. Это будут первые выборы президента, проголосовать на которых можно будет в течение трёх дней – с 15 по 17 марта. Ранее в ЦИК заявили, что 16 человек подали заявления на участие в этих выборах в качестве кандидатов.
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