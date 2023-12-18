Возрастное ограничение 18+

Заявки в ЦИК на участие в выборах президента России подали 16 человек

13.14 Среда, 20 декабря 2023
Фото: Вечерние ведомости
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что 16 человек подали заявки на участие в выборах президента России. Выборы состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.

По словам Памфиловой, кампания вошла в активную фазу.

На данный момент известно о двух кандидатах-самовыдвиженцах, которые уже провели собрание инициативной группы по выдвижению – Владимире Путине и Екатерине Дунцовой. По закону, в инцииативной группе должно быть не менее 500 человек, после этого кандидату нужно собрать 300 000 подписей минимум в 40 регионах РФ.

Также вчера стало известно, что ЛДПР собирается выдвинуть в кандидаты Леонида Слуцкого.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алиса Левина © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Заявившей свою кандидатуру на пост президента эпатажной екатеринбурженке не хватило одной подписи
18 декабря 2023
Эпатажная екатеринбурженка решила выдвигать свою кандидатуру на пост президента России
12 декабря 2023
Екатерина Дунцова: «Женщина во власти — это совсем другой посыл»
16 декабря 2023
У Каменского округа новый глава
15 декабря 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Топ проектов МТС, о которых должен знать культурный человек

В юбилейный год для экосистемы рассказываем о проектах, ставших важными элементами кода российской культуры
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
14:47 Годовая инфляция в Свердловской области достигла 7,3%
14:29 Ученые ПНИПУ обучили нейросеть помогать в управлении промышленными газовыми горелками
14:06 В Перми на патриотическом концерте выступил хор Валаамского монастыря
14:02 Екатеринбург попал в топ-5 по количеству меломанов
13:29 В Екатеринбурге подскочили цены на топливо
12:57 Спасатели предупредили о сильном ветре в Свердловской области
12:26 На 12 лет отправили в колонию жителя Невьянска за убийство собутыльника
12:01 Бастрыкин заинтересовался историей с екатеринбургской девочкой-маугли
11:39 В свердловском УГИБДД предупредили о изменении графика работы экзаменационных отделений в праздники
11:05 Мэрия Екатеринбурга опровергла информацию о 140 сломанных автобусах «Гортранса»
10:35 Екатеринбуржцы пожаловались на местный фитнес-клуб
10:17 В Перми после применения мер принудительного исполнения управляющая организация компенсировала ущерб от аварий
10:08 Топ проектов МТС, о которых должен знать культурный человек
10:01 В Минспорта намерены усилить контроль из-за гибели юноши на турнире в Первоуральске
09:28 В уральской столице 11-летний школьник попал под машину
21:28 Пермяки узнают о печальном и удачном опыте озеленения Екатеринбурга
20:59 На одном из перекрёстков Екатеринбурга в ДТП пострадала случайная прохожая
20:17 Режевское предприятие оштрафовали за загрязнение водохранилища
19:27 Пожилую супружескую пару спасли из огня в Каменске-Уральском
18:44 К погибшему в Первоуральске мальчику-боксёру медики не сумели подоспеть вовремя
17:30 Жителю Нижнего Тагила грозят 15 лет тюрьмы за нанесение смертельных травм сожительнице
17:01 В новогоднюю ночь Екатеринбургский метрополитен будет работать до часу ночи
16:35 В праздники по Свердловской железной дороге запустят дополнительные поезда
16:04 Екатеринбургский аэропорт Кольцово преодолел планку в семь миллионов пассажиров в год
15:33 Свердловская природоохранная прокуратура уличила «Водоканал» в сбросе сточных вод в реку
Все новости
14:50 В 29 регионах россияне смогут дистанционно проголосовать на мартовских выборах президента
13:49 Депутатам Госдумы перестанут оплачивать бензин для езды в иномарках
13:14 Заявки в ЦИК на участие в выборах президента России подали 16 человек
12:21 Кокаин на шесть с половиной миллиардов изъяли сотрудники ФСБ в Москве
10:55 Производителям скоропортящихся товаров могут сократить сроки выплат
10:27 Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в президентских выборах из-за участия в мятеже
17:21 Корвалол и другие спиртосодержащие лекарства могут начать продавать как алкоголь
15:38 В издательство книг писателя Акунина пришли с обысками
15:01 Закон об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ для пенсионеров и малоимущих вступает в силу
14:09 Глава Минюста Индонезии обвинил в расцвете коррупции жен чиновников
13:35 Запреты абортов в России чаще поддерживают люди с низким достатком и низким уровнем образования
12:02 Экспортируемые лекарства и ряд других товаров вывели из-под «курсовых» пошлин
11:18 В Китае из-за землетрясения погибли более 100 человек
18:42 Еврокомиссия может заблокировать соцсеть Илона Маска после расследования
18:32 ЕЭК освободила от уплаты таможенной пошлины поставщиков куриных яиц
18:21 Депутат Госдумы Игорь Ананских отрицает, что писал статью о «сатанистской сущности феминизма», проникновении сперматозоидов в женский мозг и «русских особях женского пола»
17:01 После принятия нового закона россияне не смогут переводить более 100 тысяч рублей без открытия счета
16:48 Задержан начальник самарского управления МЧС по подозрению в коррупции
16:34 Сенатор РФ высказался против запрета частным клиникам проводить аборты
16:15 Зампред комитета по охране здоровья Госдумы опроверг выступление против запрета абортов в частных клиниках
13:25 Минобороны Японии: ракета КНДР могла долететь до любой точки на территории США
12:20 После заявления Путина о правах женщин, в Госдуме выступили против запрета абортов
11:56 Депутаты Госдумы предлагают сократить рабочие дни перед Новым годом на час
11:15 Комиссия РАН по лженауке опубликовала меморандум об астрологии
10:33 В один из автомобилей кортежа Байдена врезалась машина
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK