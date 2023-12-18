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Заявки в ЦИК на участие в выборах президента России подали 16 человек
Фото: Вечерние ведомости
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что 16 человек подали заявки на участие в выборах президента России. Выборы состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.
По словам Памфиловой, кампания вошла в активную фазу.
На данный момент известно о двух кандидатах-самовыдвиженцах, которые уже провели собрание инициативной группы по выдвижению – Владимире Путине и Екатерине Дунцовой. По закону, в инцииативной группе должно быть не менее 500 человек, после этого кандидату нужно собрать 300 000 подписей минимум в 40 регионах РФ.
Также вчера стало известно, что ЛДПР собирается выдвинуть в кандидаты Леонида Слуцкого.
По словам Памфиловой, кампания вошла в активную фазу.
На данный момент известно о двух кандидатах-самовыдвиженцах, которые уже провели собрание инициативной группы по выдвижению – Владимире Путине и Екатерине Дунцовой. По закону, в инцииативной группе должно быть не менее 500 человек, после этого кандидату нужно собрать 300 000 подписей минимум в 40 регионах РФ.
Также вчера стало известно, что ЛДПР собирается выдвинуть в кандидаты Леонида Слуцкого.
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