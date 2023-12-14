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Сенатор РФ высказался против запрета частным клиникам проводить аборты
Фото: Союз маоистов Урала
Сенатор и врач Александр Башкин высказался против запрета частным клиникам проводить аборты. По его мнению, не нужно оказывать давление на врачей, а стоит найти грамотный политический, логический, социальный путь. Об этом сообщает издание РИА Новости.
«Аборт — это такое же медицинское воздействие, как масса других манипуляций. Мы не можем регулировать разрешения на те или иные манипуляции в различных видах клиник, исходя из каких-то социальных соображений. Чем отличается в частной клинике аборт от измерения давления», — такой комментарий дал Александр Башкин государственному новостному агентству.
Ранее появилась новость, что комитет Госдумы по охране здоровья выступил против запрета на аборты в частных клиниках, но эту новость опроверг первый зампред комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль. До сих пор реальная позиция комитета неясна.
«Аборт — это такое же медицинское воздействие, как масса других манипуляций. Мы не можем регулировать разрешения на те или иные манипуляции в различных видах клиник, исходя из каких-то социальных соображений. Чем отличается в частной клинике аборт от измерения давления», — такой комментарий дал Александр Башкин государственному новостному агентству.
Ранее появилась новость, что комитет Госдумы по охране здоровья выступил против запрета на аборты в частных клиниках, но эту новость опроверг первый зампред комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль. До сих пор реальная позиция комитета неясна.
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